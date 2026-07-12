Ukraine Zelensky annonce un remaniement du gouvernement

Le président ukranien procède à un remaniement du gouvernement, la première ministre Ioulia Svyrydenko est remplacée. (archives)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche un remaniement gouvernemental et avoir offert à la Première ministre Ioulia Svyrydenko, nommée l'été dernier, un nouveau rôle, afin de la mettre en «relations avec un partenaire-clé», sans plus de précisions.