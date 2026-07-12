Ukraine
Zelensky annonce un remaniement du gouvernement
Le président ukranien procède à un remaniement du gouvernement, la première ministre Ioulia Svyrydenko est remplacée. (archives)
ATS
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche un remaniement gouvernemental et avoir offert à la Première ministre Ioulia Svyrydenko, nommée l'été dernier, un nouveau rôle, afin de la mettre en «relations avec un partenaire-clé», sans plus de précisions.
«L'Ukraine est en train de changer sa stratégie politique», a déclaré M. Zelensky dans un message sur X, ajoutant que «ces changements requièrent un renouvellement» du gouvernement.