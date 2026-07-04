Un adolescent de 16 ans a trouvé la mort tôt samedi matin dans une zone boisée près de Willisau, dans le canton de Lucerne. Les circonstances exactes du drame font l'objet d'une enquête. Les autorités penchent pour l'instant pour la thèse d'un accident.

Un adolescent de 16 ans a trouvé la mort tôt samedi matin dans une zone boisée près de Willisau, dans le canton de Lucerne. (Image d'illustration)

Accident Un adolescent de 16 ans meurt dans une forêt près de Willisau

Peu avant 5 heures, un appel a signalé qu'une personne était en train d'être réanimée dans une forêt située sur le territoire de la commune de Willisau, a indiqué samedi la police lucernoise. Malgré les mesures de sauvetage, le jeune homme de 16 ans est décédé sur place.

Le ministère public de Sursee enquête sur cet incident en collaboration avec la police de Lucerne. Les premiers éléments pointent vers un accident.