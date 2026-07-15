Six femmes, la plupart de nationalité américaine, ont déposé plainte à Paris mercredi pour viols et traite d'êtres humains à l'encontre de Gérald Marie, ancien responsable de l'agence phare de top models Elite, a indiqué à l'AFP leur avocat, Me Mathias Darmon.

Six femmes, la plupart de nationalité américaine, ont déposé plainte à Paris mercredi pour viols et traite d'êtres humains à l'encontre de Gérald Marie.

Ces six plaintes, avec constitution de partie civile, s'inscrivent «dans le sens de la plainte du 5 juin 2026 déposée par Carré Ottis» à Paris, a expliqué Me Darmon, confirmant une information du journal Le Parisien.

Agée de 57 ans, l'Américaine, ancienne mannequin star des années 1980-1990, accuse Gérald Marie de «viols sur mineurs commis lorsqu'elle était âgée de 17 ans» et de «traite d'êtres humains».

Toutes de nationalité étrangère, les six plaignantes réclament des poursuites à l'encontre de l'ex-directeur Europe d'Elite, désormais septuagénaire. Elles sont âgées d'environ 45 à 60 ans et une d'elles était mineure au moment des faits présumés, a précisé leur conseil.

Dans les plaintes déposées auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, sont mises en avant les «déclarations concordantes» des plaignantes.

«Gérald Marie, alors dirigeant d'une agence internationale de mannequins disposant d'une implantation majeure à Paris, aurait, durant plusieurs décennies, utilisé la position d'autorité, d'influence et de pouvoir que lui conféraient ses fonctions afin d'obtenir des relations sexuelles imposées à de nombreuses jeunes femmes, dont certaines étaient mineures au moment des faits», est-il stipulé. Les «faits dénoncés» sont d'"une gravité exceptionnelle", au regard notamment de «leur caractère répété», est-il souligné.

Certaines de ces six femmes avaient déposé une première plainte en 2020 ou 2021 mais d'autres «se manifestent pour la première fois, sans jamais avoir déposé plainte auparavant», a assuré Me Mathias Darmon.

Prescription

Sollicitée par l'AFP, Me Céline Bekerman, avocate de Gérald Marie, a souligné que son client «conteste catégoriquement ces accusations, aujourd'hui comme hier». Elle affirme que «ces allégations» ont «déjà été examinées dans le cadre d'une enquête approfondie menée par le parquet de Paris».

«Il n'y a aucune raison de mobiliser à nouveau la justice pour revenir, près de quarante ans après les faits allégués, sur une affaire à la fois prescrite et classée», a dénoncé Me Bekerman, avant d'ajouter: «à force de répétition, cela relève du harcèlement».

En 2023, le parquet de Paris avait classé sans suite la plainte de l'ex-journaliste de la BBC Lisa Brinkworth contre Gérald Marie, pour prescription.

Carré Otis, ex-membre du club fermé des supermodels (aux côtés de Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou Cindy Crawford), assure que les faits présumés se déroulaient chez Gérald Marie au milieu des années 1980, en l'absence de sa compagne de l'époque, la top model Linda Evangelista.