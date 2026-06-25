Un animateur du périscolaire a été suspendu depuis février à Hyères (Var) après une plainte pour des soupçons d'attouchements sexuels, a annoncé jeudi le parquet de Toulon, l'enquête se poursuivant avec une deuxième plainte d'une autre famille, inscrite au même centre.

L'affaire a provoqué des remous sur les réseaux sociaux, «de très nombreux messages de haine et de menaces de mort» ont visé l'animateur (photo d'illustration, archives).

Durant son interrogatoire en mars, l'animateur de ce centre périscolaire d'une école primaire a contesté «totalement les faits», en lien avec cette première plainte déposée par la mère d'un garçon de cinq ans, indique le procureur de Toulon Raphaël Balland dans un communiqué.

«Recueillis par sa mère», les propos du garçon pouvaient «laisser penser qu'il avait été victime d'attouchements à caractère sexuel», rappelle le procureur.

Le parquet prend le soin d'évoquer les procédures enclenchées: audition de l'enfant par une enquêtrice spécialisée, examens médicaux et psychologiques de l'enfant, examen psychiatrique du mis en cause, auditions de témoins.

Si une enquête administrative n'a apporté «aucun élément pouvant laisser penser que le mis en cause avait commis les faits reprochés», le parquet demandait à recevoir la procédure pour «procéder à un examen approfondi du dossier.»

Une autre enquête préliminaire est d'ailleurs venue s'y ajouter: en mai, une main courante était déposée par une mère ayant déclaré qu'un animateur «aurait eu un comportement déplacé à l'égard de sa fille de 6 ans.»

«Sans dénoncer des gestes de nature sexuelle», cette mère «soupçonnait que l'animateur concerné soit le même», après avoir eu vent de la première plainte.

L'affaire a provoqué des remous sur les réseaux sociaux, «de très nombreux messages de haine et de menaces de mort» visant l'animateur mis en cause -mais toujours présumé innocent- et «relayant des affirmations souvent totalement erronées», a regretté le parquet.

Un «influenceur» a même diffusé l'identité et la photographie du mis en cause. Il a été entendu jeudi par le commissariat de Hyères --«puisqu'il était susceptible de se voir reprocher le délit de diffusion d'informations personnelles permettant d'identifier» une personne et de le mettre en danger.

La maire d'Hyères, elle-même visée par des «messages diffamatoires et haineux» en ligne, a porté plainte jeudi, dit le parquet.

Lundi, en réponse à un article de Var matin qui a révélé l'affaire, la mairie de Hyères rappelait que l'animateur incriminé avait été «immédiatement et à titre conservatoire suspendu de ses fonctions» en février.

Avant le tollé que suscitent le viol et la mort de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, la France avait été secouée par le scandale des violences sexuelles qui éclabousse le périscolaire. Particulièrement à Paris où depuis début 2026, 132 animateurs ont été suspendus, dont 52 pour «suspicions de violences sexuelles ou sexistes».