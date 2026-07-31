Un avion de combat s'est écrasé vendredi matin près d'une base militaire de San Diego, dans le sud de la Californie, ont annoncé les autorités américaines.

«Le pilote s'est éjecté» Un avion de combat F-35 s'écrase près de la base de «Top Gun» en Californie

«Un incident aérien impliquant un F-35 Bravo du Corps des Marines s'est produit aux abords de la base aérienne MCAS Miramar», a expliqué à l'AFP un porte-parole de la base.

«Le pilote s'est éjecté. Il a été secouru et est actuellement en route vers un établissement médical», a-t-il ajouté.

Il n'a pas pu dire si le pilote était blessé, ou si le crash avait fait d'autres blessés, mais a assuré que l'armée américaine devrait préciser la situation très prochainement.

Les premières images sur les réseaux sociaux montrent une colonne de fumée s'échappant au-dessus de l'appareil en flammes, que les secouristes tentent d'éteindre avec des lances à eau.

La base de Miramar est célèbre dans le monde entier car elle a abrité l'école formant les pilotes d'élite de la Marine américaine, qui a servi d'inspiration au film «Top Gun» avec Tom Cruise.