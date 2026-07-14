Des avions polonais ont intercepté mardi un appareil de reconnaissance russe au-dessus des eaux internationales de la mer Baltique, a annoncé le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lors d'une conférence de presse.

«C'est la première tentative russe depuis longtemps de s'approcher de notre frontière maritime afin de sonder nos systèmes de défense aérienne», a-déclaré le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

«C'est la première tentative russe depuis longtemps de s'approcher de notre frontière maritime afin de sonder nos systèmes de défense aérienne», a-t-il déclaré.

Selon lui, il s'agit d'une preuve supplémentaire que la Russie «mène une guerre hybride» contre la Pologne, membre de l'OTAN et de l'UE, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou en 2022, et qu'elle «effectue des missions de reconnaissance et se montre hostile envers tous les pays de l'Alliance nord-atlantique».

L'incident s'est produit à environ 30 kilomètres d'Ustka, une station thermale du nord-ouest de la Pologne située sur la côte baltique, a précisé le ministre. Une paire de chasseurs polonais de permanence a établi le contact avec cet avion de reconnaissance russe Il-20, en lui signifiant qu'il devait quitter la zone.

Par la suite, l'appareil s'est éloigné en direction de la Russie, a expliqué le ministre de la Défense.