Ukraine
Un avion de reconnaissance russe intercepté par la Pologne
«C'est la première tentative russe depuis longtemps de s'approcher de notre frontière maritime afin de sonder nos systèmes de défense aérienne», a-déclaré le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
EPA PAP
Des avions polonais ont intercepté mardi un appareil de reconnaissance russe au-dessus des eaux internationales de la mer Baltique, a annoncé le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lors d'une conférence de presse.
«C'est la première tentative russe depuis longtemps de s'approcher de notre frontière maritime afin de sonder nos systèmes de défense aérienne», a-t-il déclaré.
Selon lui, il s'agit d'une preuve supplémentaire que la Russie «mène une guerre hybride» contre la Pologne, membre de l'OTAN et de l'UE, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou en 2022, et qu'elle «effectue des missions de reconnaissance et se montre hostile envers tous les pays de l'Alliance nord-atlantique».
L'incident s'est produit à environ 30 kilomètres d'Ustka, une station thermale du nord-ouest de la Pologne située sur la côte baltique, a précisé le ministre. Une paire de chasseurs polonais de permanence a établi le contact avec cet avion de reconnaissance russe Il-20, en lui signifiant qu'il devait quitter la zone.
Par la suite, l'appareil s'est éloigné en direction de la Russie, a expliqué le ministre de la Défense.