Cinq policiers ont été blessés vendredi quand un bateau de la police fluviale a percuté le Westminster Bridge, qui enjambe la Tamise en plein coeur de Londres, a indiqué la Metropolitan Police.

Le Westminster Bridge est situé en plein centre de la capitale, au pied du Parlement britannique et de sa célèbre horloge Big Ben (photo d'illustration).

Grande-Bretagne Un bateau de police percute un pont sur la Tamise, cinq blessés

«Vers 15h40, une embarcation de la police fluviale a heurté le Westminster Bridge. Plusieurs agents sont tombés à l'eau mais ont pu être secourus», a-t-elle indiqué, dans une déclaration transmise à l'AFP. Cinq agents ont été blessés, a-t-elle ajouté, sans préciser le degré de gravité de leurs blessures.

Le Westminster Bridge est situé en plein centre de la capitale, au pied du Parlement britannique et de sa célèbre horloge Big Ben. Des images diffusées sur la chaîne de télévision Sky News ont montré des dizaines de touristes agglutinés regardant le fleuve en contrebas de ce pont très fréquenté.

Celui-ci a ensuite été évacué et la circulation interrompue. Plusieurs véhicules des services d'urgence étaient visibles sur le pont ainsi qu'aux alentours, tandis qu'un hélicoptère de la police survolait le lieu de l'incident. Selon la police, aucune autre personne ne serait «impliquée ou blessée».