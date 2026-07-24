Une excursion à la célèbre Grotte Bleue de Capri a failli tourner au drame pour un couple américain. Leur embarcation a heurté un rocher et commencé à couler — un autre bateau les a secourus de justesse.

Leur barque coule Un couple américain frôle la mort à la Grotte Bleue de Capri

Un voyage de noces de rêve pour célébrer vingt-cinq ans de mariage qui vire au cauchemar en quelques secondes: c'est ce qu'ont vécu Sherina Welch et son mari.

Le couple américain souhaitait visiter la célèbre Grotte Bleue de Capri, accessible uniquement à bord de petites barques à rames.

À l'entrée de la grotte, leur embarcation a heurté violemment un rocher et a commencé à prendre l'eau. La confusion a rapidement gagné les lieux: touristes et capitaine peinaient à se comprendre, tandis que les équipages des autres bateaux criaient dans tous les sens.

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L'embarcation endommagée continuait de se remplir inexorablement. Le couple a finalement pu monter à bord d'un autre bateau — juste avant que la barque en bois ne sombre.

«Un moment de pure terreur»

Le couple en est sorti indemne, mais profondément choqué. « Cela devait être une expérience fantastique, et c'est devenu un moment de pure terreur », a écrit Welch sur les réseaux sociaux. Cette influenceuse voyage de 49 ans a publié sur TikTok une vidéo de l'incident, où l'on voit le bateau prendre l'eau et la situation se dégrader rapidement.

Malgré la frayeur, elle a salué le sang-froid des secours. La Grotte Bleue reste un endroit magnifique, mais non sans danger, a-t-elle conclu — et son guide a su garder la tête froide face à l'urgence.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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