Un navire a coulé mardi en mer Rouge après une attaque, d'après un responsable local yéménite et le ministère indien des Affaires étrangères, sur fond de blocus maritime des ports saoudiens par les rebelles houthis du Yémen.

«Les gardes-côtes de la province de la mer Rouge ont secouru mardi l'équipage d'un cargo indien ayant coulé après avoir été attaqué par une embarcation piégée au large de Hodeida», port yéménite tenu par les Houthis, a indiqué ce responsable de la ville yéménite de Mokha. Le ministère indien des Affaires étrangères a condamné l'attaque, précisant que 13 marins à bord avaient été secourus.