Accident Un champignonneur grièvement blessé dans une chute au Val Blenio

Un Suisse de 75 ans s'est grièvement blessé dimanche en fin d'après-midi dans le Val Blenio (TI). (Photo symbolique)

Un Suisse de 75 ans s'est grièvement blessé dimanche en fin d'après-midi dans le Val Blenio (TI). Il a fait une chute de 50 mètres alors qu'il cueillait des champignons dans la commune de Prugiasco, indique lundi la police cantonale tessinoise.