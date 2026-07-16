Un adolescent de 15 ans a été condamné jeudi à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une surveillante de son collège l'an dernier en Haute-Marne, une affaire qui avait provoqué l'émoi dans toute la France.

Cette peine de prison, qui a été applaudie dans la salle d'audience, est conforme à celle demandée par le ministère public. Du fait de son jeune âge, l'accusé était jugé à huis clos devant le tribunal pour enfants de Chaumont, et encourait 20 ans maximum.