Un entrepreneur russe concevant des drones utilisés sur le front en Ukraine a été blessé mercredi par balles lors d'une tentative d'assassinat à Toula, dans l'ouest de la Russie, ont annoncé sa société et les autorités locales.

Andreï Tcherezov est le concepteur et développeur en chef de la famille de drones FPV 'Ovod.

«L'attaque a visé Andreï Tcherezov, concepteur et développeur en chef de la famille de drones FPV 'Ovod'», a indiqué l'entreprise, également nommée «Ovod», à l'agence de presse russe Ria Novosti.

Selon cette société, cet entrepreneur a reçu des décorations officielles de l'Etat russe et a lui-même participé à des essais de ses drones sur le front en Ukraine.

Dans un communiqué sur son compte VK, le Comité d'enquête russe de la région de Toula, à environ 200 km au sud de Moscou, avait annoncé plus tôt qu'une «personne non identifiée» avait ouvert le feu mercredi sur un «homme d'affaires» à Toula, dans le hall d'entrée d'un immeuble résidentiel, et que la victime avait été hospitalisée.

Le Comité d'enquête, l'un des principaux organes judiciaires russes, n'a pas donné plus de précisions sur son état de santé et indiqué que des opérations étaient en cours pour identifier et arrêter l'assaillant.

En 2024, dans un reportage avec l'agence Ria Novosti, un responsable de l'entreprise Ovod avait présenté l'un de ses derniers modèles de drones FPV, des appareils employés massivement sur le front ukrainien.

Depuis le début de l'attaque russe à grande échelle contre l'Ukraine, en février 2022, plusieurs assassinats ou tentatives d'assassinat, parfois revendiqués par Kiev, ont visé des responsables et des militaires russes.