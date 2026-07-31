Corps conservés Un directeur de pompes funèbres défraie la chronique au Royaume-Uni

Un directeur de pompes funèbres du nord de l'Angleterre a été condamné vendredi à 20 ans de prison par la justice (image d’illustration).

Un directeur de pompes funèbres du nord de l'Angleterre a été condamné vendredi à 20 ans de prison par la justice, pour avoir conservé des corps pendant des mois au lieu de les incinérer et pour avoir remis des cendres d'inconnus à des familles.