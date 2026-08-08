Un drone s'est écrasé dans un champ samedi en Bulgarie, près de la frontière avec la Roumanie où passe un gazoduc reliant la Turquie à l'Ukraine. Les incidents de drones se multiplient en Europe, tout comme les attaques en mer Noire provoquées par la guerre entre Ukraine et Russie.

Le Premier ministre bulgare n'a, pour le moment, pas avancé d'hypothèse sur la trajectoire du drone.

«Forte explosion avec une fumée noire» Le drone qui a explosé en Bulgarie est d'origine incertaine

Les débris analysés sont ceux d'un type de drone «largement utilisé par les forces armées ukrainiennes», a annoncé dans l'après-midi le ministère bulgare de la Défense, ajoutant aussitôt qu'«à l'heure actuelle, rien ne permet de penser qu'il s'agit d'un incident délibéré».

Si les incursions de drone sont devenues fréquentes en Roumanie, où le crash d'un engin à charge explosive sur un immeuble résidentiel a fait deux blessés fin mai, la Bulgarie, membre de l'Otan comme sa voisine, n'avait «jamais eu auparavant un incident de ce type avec un drone explosif», a déclaré à l'AFP l'ancien ministre de la Défense Todor Tagarev.

L'engin dont les débris ont été retrouvés samedi a «explosé à proximité immédiate du poste-frontière avec la Roumanie de Kardam», près de la mer Noire dans le nord-est du pays, et «à 1.000 mètres» d'une station de compression du gazoduc transbalkanique, avait annoncé le Premier ministre bulgare Roumen Radev.

Son crash dans un champ de tournesols n'a pas fait de victimes, a-t-il dit après une réunion extraordinaire de son conseil de sécurité.

M. Radev n'a pas avancé d'hypothèse sur la trajectoire du drone dont aucun des deux pays voisins n'avait selon lui détecté la présence dans leur espace aérien respectif. Le ministère roumain de la Défense a confirmé que sa surveillance radar n'avait «détecté aucun aéronef traversant l'espace aérien roumain en direction de la Bulgarie».

Drone leurre

Selon la déclaration initiale de M. Radev, «le bruit de ce drone a été enregistré par la police des frontières en Roumanie», puis «une forte explosion avec une fumée noire» a été remarquée par une patrouille de la police des frontières bulgare, ce qui prouve selon lui qu'il transportait «une quantité importante d'explosifs».

Le ministère roumain des Affaires étrangères a dit avoir été informé de «l'explosion et du crash d'un drone sur le territoire bulgare».

L'analyse des débris a montré qu'il s'agit «très probablement d'un drone leurre de type 'Maya'», a indiqué le ministère bulgare de la Défense en fin d'après-midi.

Ce type de drone, qui n'est pas prévu pour transporter des explosifs, «est largement utilisé par les forces armées ukrainiennes», souligne le ministère, selon lequel, «à l'heure actuelle, rien ne permet de penser qu'il s'agit d'un incident délibéré».

Membre de l'Otan, la Bulgarie a récemment pris de la distance avec l'Ukraine, M. Radev appelant à favoriser les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre plutôt qu'à poursuivre le soutien militaire à Kiev.

Modernisé et diversifié récemment pour s'adapter aux évolutions économiques et géopolitiques, le gazoduc transbalkanique traverse les Balkans pour relier Ukraine et Europe centrale au nord, à la Turquie et à la Grèce au sud.

La récente mise en service du tronçon reliant la Grèce à la Bulgarie et l'ouverture d'infrastructures de stockage dans le port d'Alexandroupolis, près de la frontière gréco-turque, où arrive le GNL américain, ont contribué à affaiblir la position de la Russie sur le marché régional.

L'incident de samedi «doit être enquêté comme un possible incident visant des infrastructures critiques d'un État membre de l'Otan», a déclaré à l'AFP Ivaylo Mirchev, coprésident du parti d'opposition Oui, Bulgarie et membre de la commission parlementaire de la Défense.

Les yeux vers Moscou

Les incidents impliquant des drones se multiplient dans les pays européens soutiens de l'Ukraine, qui soupçonnent ou accusent ouvertement la Russie d'actes de «guerre hybride», comme en Allemagne, où la découverte en début de semaine d'un drone explosif près d'un avion cargo ukrainien à l'aéroport de Leipzig (est), importante plateforme pour le transport militaire, a provoqué une vive réaction.

L'ambassade de la Russie à Berlin a estimé vendredi que l'incident était une «provocation montée de toutes pièces» visant à accuser Moscou.

La Roumanie a elle ouvertement dénoncé la responsabilité de la Russie dans les récentes incursions de drones, dont certains se sont écrasés sur son territoire.

Fin juillet, Bucarest a ordonné l'expulsion d'un membre de l'ambassade russe après avoir abattu trois drones en autant de jours.

Le lieu du crash à la frontière bulgaro-roumaine se situe à 50 km de la mer Noire, où la Russie et l'Ukraine multiplient les frappes sur des navires cargo depuis plusieurs semaines. La Turquie a dénoncé mardi des attaques de drone survenues contre deux navires appartenant à des armateurs turcs, redisant sa préoccupation face à «l'escalade du conflit» dans cette étendue d'eau.