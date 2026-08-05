Le ministre allemand de l'Intérieur a alerté mercredi soir «sur une nouvelle dimension de menace», évoquant un possible «scénario d'attaque hybride» après la découverte d'un drone explosif, à l'aéroport de Leipzig, un hub logistique clé pour l'Otan et l'acheminement de matériel militaire et civil vers l'Ukraine, que Berlin soutient activement depuis le début de l'invasion russe.

«Rien dans cette affaire ne laisse penser à l'action d'un amateur. Nous sommes confrontés à une menace hybride professionnelle, à laquelle nous devrons continuer de faire face», a déclaré le ministre, Alexander Dobrindt, lors d'une conférence de presse dans cet aéroport de l'est de l'Allemagne.

Rassemblant une panoplie d'actions allant du sabotage à l'espionnage, en passant par la désinformation ou les cyberattaques, le terme de guerre hybride est utilisé par les Européens, et au premier rang l'Allemagne, pour qualifier l'attitude hostile envers eux dont ils accusent la Russie.

Cette menace est susceptible d'impliquer «des puissances étrangères», a ajouté, sans plus de précision, M. Dobrindt qui a interrompu ses vacances après la découverte du drone.

Selon M. Dobrindt, il serait «trop simpliste» de penser qu'une seule mesure suffirait à répondre à ce type de menace et l'incident s'inscrit dans un contexte plus large visant à «contribuer à un sentiment d'insécurité» en Allemagne.

Il a toutefois refusé de spéculer sur les motivations des auteurs ou leur identité, affirmant que ces questions relevaient désormais de l'enquête.

Plus tôt dans la journée, l'ambassadeur ukrainien en Allemagne avait pointé du doigt Moscou, dans un entretien à la télévision Welt TV. «Qui d'autres cela pourrait être à part la Russie?», a lancé Oleksii Makeiev, proposant à l'Allemagne l'expertise ukrainienne en matière de drones.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le trafic aérien avait été interrompu pendant deux heures à l'aéroport de Leipzig-Halle, après la découverte d'un drone transportant un «engin explosif non identifié», depuis désamorcé.

Des images d'agence de presse tournées de nuit montraient un robot de déminage circuler sur le tarmac, tout près d'un avion de la compagnie de fret ukrainienne Antonov Airlines.

«Saper notre démocratie»

Outre le drone muni d'un explosif découvert, un deuxième objet volant non identifié aurait percuté un avion-cargo après que celui-ci a interrompu son approche d'atterrissage prévue et repris de l'altitude au lieu de se poser, en raison de la fermeture préalable de la piste, selon les enquêteurs allemands.

«De légers dommages ont été constatés sur l'appareil après son atterrissage à Hanovre», à 200 km au nord-ouest de Leipzig, ont-ils ajouté. Cet appareil appartenait à la compagnie logistique allemande DHL.

Situé dans l'ex-RDA, l'aéroport de Leipzig-Halle joue un rôle central dans le transport de biens militaires, notamment ceux de l'armée allemande et des alliés de l'Otan, et sert aussi de base à Antonov Airlines.

L'aéroport régional abrite aussi le centre de tri européen de DHL Express, une filiale de la poste allemande Deutsche Post.

Deux incidents de sécurité concernant l'aéroport de Leipzig ont déjà été rendus publics ces derniers mois.

En juillet 2024, un colis a pris feu dans le centre DHL avant son transport prévu en avion. Le patron des renseignements intérieurs allemands avait ouvertement accusé Moscou d'être derrière cet incident.

Et en septembre 2025, une ressortissante chinoise a été condamnée pour espionnage pour avoir fourni à l'ex-collaborateur d'un député d'extrême droite des informations sur des vols, cargaisons et passagers de l'aéroport, notamment autour du transport de biens militaires et des personnes «ayant des liens avec une entreprise allemande d'armement», selon l'accusation.

«La Russie tente tous les jours, d'une manière ou d'une autre, par des moyens hybrides et des actions variées, d'exercer une influence ici en Allemagne, d'une façon qui vise à saper notre démocratie», a commenté un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, interrogé, interrogé plus tôt dans la journée sur l'incident de Leipzig.

«Ces attaques permanentes de la Russie, qui sont organisées et pilotées par l'Etat, existent bel et bien», a-t-il ajouté, soulignant qu'il n'évoquait pas là une implication russe «concernant ce cas précis».