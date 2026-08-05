Cauchemar à Kherson: un marchand de fruits et légumes est pris pour cible par un drone russe et échappe de justesse à la mort. La vidéo de cette tragédie fait le tour du monde: Volodymyr Zelensky dénonce ce «safari» mené contre la population civile, qui souffre de plus en plus de cette guerre.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR

La vidéo fait le tour du monde: l'édition principale du journal télévisé allemand «Tagesschau» et la chaîne américaine CNN qualifient ces images de «troublantes», tandis que Euronews titre: «Une vidéo choquante montre un drone russe pourchassant un civil sur le marché de Kherson».

C'est tout à fait ça. La vidéo que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même partagée sur X, montre effectivement une poursuite. Le drone russe plane d’abord devant sa victime, avant de la faire courir en rond autour de sa camionnette, pour finalement exploser au sol près d’elle. L’homme survit à l’attaque – voir la vidéo ci-dessus.

Il s'agit de «M. Jurij», écrit l'administration militaire de Kherson sur Telegram . Selon ces informations, cet homme de 52 ans s'était rendu au marché avec sa femme ce matin pour vendre des légumes. Elle a pu s'enfuir à temps lorsque le drone est apparu.

«Monsieur Jurij» court pour sauver sa vie

Dans sa vitrine, il n’y a que des tomates, des concombres et des aubergines. «Monsieur Jurij» brandit encore désespérément son ail, mais son geste pacifique ne change rien aux yeux du pilote russe. La cible tente de fuir pour sauver sa vie — et s’en sort presque miraculeusement: l’Ukrainien souffre de plusieurs blessures par éclats et d’une commotion cérébrale.

«Je lui ai montré: ‘Regarde, ce ne sont que des choses de paysans’», raconte plus tard à l’hôpital « Monsieur Jurij », le corps couvert de petites plaies. «J’ai tout le dos déchiré. Mon dos, ma tête.» L’incident suscite une vive émotion, au point que Volodymyr Zelensky prend lui aussi la parole pour dénoncer l’attaque.

Et ce cas est loin d’être isolé. «Chaque jour, des gens tout à fait ordinaires à Kherson sont confrontés à ces ‘safaris’ russes», affirme cet homme de 48 ans. «Le monde doit voir cela. Il doit voir chaque preuve montrant que la Russie a perdu la raison et que ses soldats prennent plaisir à tuer et à maltraiter des civils.»

Un drone ukrainien fait une victime sur une plage

L'incident survenu hier à Kherson fait suite à une attaque meurtrière par drone sur le territoire russe le 3 août: dans la petite station balnéaire d'Archipo-Ossipovka, un drone ukrainien s'est écrasé sur une plage et a tué sept personnes, selon des informations provenant de Moscou. 58 personnes auraient été blessées, dont quatre se trouveraient dans un état critique.

Au-dessus du bâtiment situé près de la plage, on aperçoit le drone qui s'écrase. Capture d'écran : Bluesky

«Ce qui s'est passé aujourd'hui était une attaque ciblée du régime de Kiev contre la population civile – contre des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec les infrastructures militaires», cite NBC News le gouverneur de l’oblast de Krasnodar, Veniamin Kondratyev. «Rien ne peut justifier un acte de terrorisme aussi cynique et inhumain, qui vise des enfants.»

Selon les informations fournies par la Russie, trois enfants figurent parmi les sept victimes. Capture d'écran : Bluesky

«La défense antiaérienne russe a abattu un drone qui s'est écrasé sur des personnes se trouvant sur la plage», rétorquent les forces armées. «C'est Poutine qui a tué ces Russes. S'il n'avait pas déclenché la guerre et les attaques contre l'Ukraine, ils seraient encore en vie.»

Des drones attaquent des personnes âgées de 1 à 84 ans

Le journaliste américain Tim White souligne sur Bluesky que le «palais de Poutine», une résidence présidentielle, se trouve à seulement 25 kilomètres du lieu des faits: «Il y a une forte défense antiaérienne dans la région, y compris des [mesures de brouillage] électroniques, ce qui en est probablement la cause», écrit-il à propos d’une vidéo montrant la chute du drone.

Cet incident n'est pas comparable à ce qui se passe à Kherson. Les forces armées ukrainiennes ne sont pas connues, à ce jour, pour mener des attaques ciblées contre des civils – contrairement à leurs adversaires. Depuis longtemps déjà, Kiev dénonce les attaques aériennes visant les Ukrainiens à Kherson: ces attaques ont commencé à l’été 2024, après la reconquête de la ville.

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Depuis lors, dans le sud du pays, seuls quelques kilomètres et le Dniepr séparent les belligérants. Les drones russes se livrent désormais à une chasse impitoyable contre les habitants: tantôt un enfant d’un an est tué, tantôt une femme de 84 ans qui gardait ses chèvres. Des civils périssent dans des bus ou à proximité des arrêts de transport. Même les ambulances sont prises pour cible.

Crimes de guerre commis contre des civil·es

Des organisations internationales dénoncent également les attaques de drones menées par Poutine contre des civils innocents – notamment l'ONG Human Rights Watch jusqu’au Conseil des droits de l’homme des Nations unies. «‘C’est de la terreur pure contre les civils’ : en Ukraine, les habitants de Kherson sous la menace permanente des drones russes», résume «Le Monde» dans un reportage publié fin juin.

Début avril 2026, à Kherson, les pompiers éteignent des voitures civiles qui ont été attaquées par des drones russes : étonnamment, une seule personne a été blessée. Service national d'urgence de l'Ukraine

Les civils ukrainiens traversent en effet une période particulièrement difficile. Les mois de mai et de juin ont été parmi les plus meurtriers depuis avril 2022 pour les populations non combattantes. En juin, les Nations unies ont recensé près de 293 morts et 1 990 blessés parmi les civils.

En juillet, ce bilan a encore été dépassé: rien que jusqu’au 26 du mois, 377 personnes avaient été tuées et 2 129 autres blessées, selon CNN. Depuis 2025, des habitants de Kherson dénoncent les «safaris» menés par des drones russes contre des civils. La dernière vidéo montrant le marchand de légumes ne ferait ainsi que s’ajouter à une longue série d’attaques documentées contre la population civile ukrainienne.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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