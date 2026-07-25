La fissure qui lézarde le sommet du célèbre Hochvogel, dans les Alpes de l'Allgäu, ne cesse de s'élargir. Les géologues redoutent un énorme éboulement. Une fissure vient désormais d'être découverte sur un sommet voisin.

Le Hochvogel, dans les Alpes de l'Allgäu, fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des géologues.

«Ce n'est pas ‘si’, c'est ‘quand’» Un énorme éboulement va-t-il bientôt se produire dans les Alpes de l'Allgäu?

Depuis des années, le sommet du Hochvogel fait l'objet d'une surveillance étroite. Les chercheurs en sont convaincus : un éboulement finira par se produire sur cette montagne des Alpes de l'Allgäu, à la frontière germano-autrichienne, mais il est impossible d'en prédire la date avec précision.

À présent, la fissure au sommet mesure plus de deux mètres de large et environ 100 mètres de profondeur, comme le rapporte la chaîne Bayerischer Rundfunk. Selon cette source, les fortes pluies de juin ont accéléré le processus, et la chaleur aurait également pu jouer un rôle.

Une fissure également sur le sommet voisin

L'alpiniste et auteur originaire de l'Allgäu, Kristian Rath, vient également de découvrir une fissure sur la Kesselspitze voisine. Il a transmis ses observations aux géologues compétents de l'Université technique de Munich, qui surveillent également de près le Hochvogel.

Michael Krautblatter, professeur spécialisé dans les mouvements de glissement de terrain, se montre reconnaissant envers M. Rath pour avoir signalé ce phénomène. Les personnes qui se rendent souvent en montagne connaissent bien les lieux et remarquent les changements à un stade précoce. Dans le même temps, M. Krautblatter met en garde contre toute conclusion hâtive. Il existe en effet de nombreuses fissures de ce type dans la région alpine.

Il n'y a aucun danger pour les randonneurs

Sur le Hochvogel, la question n'est donc pas de savoir «si» un éboulement se produira, mais «quand». Les premiers points de mesure y ont été installés dès 2014. La fissure au sommet s'élargit par moments jusqu'à cinq millimètres par semaine, un phénomène que les épisodes de fortes pluies accélèrent, comme ce fut le cas en juin dernier. Selon le chercheur Krautblatter, même une faible pression d'eau suffit à produire un effet — ce qui laisse penser qu'une partie au moins du Hochvogel est proche d'un point de basculement. En juin, une tour rocheuse d'environ 2 000 mètres cubes s'est d'ailleurs déjà effondrée.

Pour les randonneurs évoluant aux alentours du Hochvogel, la situation n'est pas dangereuse pour autant, précise Christoph Erd, gardien du refuge local Prinz-Luitpold-Haus. Les voies d'ascension habituelles, par le Kalten Winkel ou la Kreuzspitze, restent praticables. En revanche, l'itinéraire sud depuis la vallée de l'Hinterhornbach est fermé en raison du risque d'éboulement. Selon les prévisions, la zone menacée ne devrait pas concerner de secteur habité.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

Vidéos sur le sujet