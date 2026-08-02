Les autorités ont appelé dimanche les habitants de cinq communes de l'est de la France, soit 30.000 personnes, à se confiner en raison d'un incendie dans un entrepôt classé à risque.

Près d'une centaine de pompiers ont été déployés sur place (archives).

«Par mesure de précaution, il est demandé aux habitants de Gandrange, Amnéville, Vitry-sur-Orne, Clouange et Rombas de demeurer confinés jusqu'à nouvel ordre», écrit la préfecture de la Moselle dans un communiqué.

L'incendie concerne un entrepôt de 500 m2 sur le site de la société Safe, dans la zone industrielle de Gandrange, classé Seveso (site industriel à risque).

Près d'une centaine de pompiers ont été déployés sur place, avec une cinquantaine d'engins, a précisé à l'AFP le Centre opérationnel d'incendie et de secours de Moselle.

«Compte tenu notamment de la présence de produits chimiques, les mesures de confinement doivent impérativement continuer à être respectées», a indiqué sur Facebook le maire de Gandrange, Quentin Bigot.

Il a relayé les consignes de la préfecture: «Restez chez vous. Fermez portes et fenêtres. Évitez toute sortie et tout déplacement non indispensable. Ne vous approchez en aucun cas de la zone de l'incendie».