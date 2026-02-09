Une femme est décédée dans l'incendie d'un ferry naviguant au large de l'île indonésienne de Bali, ont indiqué mercredi les secours locaux, alors que les 172 autres passagers qu'il transportait ont été évacués.

Bali passenger boat with 130+ on board on FIRE off Indonesia's Lombok island — rescue underway pic.twitter.com/JPyV7ysxVR

Une Indonésienne de 19 ans a été déclarée décédée, selon Muhamad Hariyadi, un responsable des opérations de recherche et de sauvetage de l'île de Lombok.

Un photographe de l'AFP à Lembar, sur la côte ouest de Lombok, a vu une personne ramenée à terre dans un sac mortuaire.

Un rescapé, Kiky Okta Pradika, 25 ans, a déclaré aux journalistes à Lembar qu'il avait saisi un gilet de sauvetage avant de sauter par-dessus bord avec plusieurs autres passagers. «Il s'est écoulé quelques heures avant l'arrivée des secours», a-t-il affirmé.

Les quelque 172 passagers, dont deux touristes australiens, ont été évacués à bord d'au moins trois navires différents, dont un bâtiment de la marine et un autre ferry, selon M. Hariyadi.

Des bateaux de secours restent déployés sur place et un hélicoptère effectue des reconnaissances aériennes.

Fréquents accidents

Plus tôt dans la journée de mercredi, M. Hariyadi avait déclaré qu'il ne restait plus de passagers ni de membres d'équipage à bord du ferry en flammes.

Aucune information n'était disponible dans l'immédiat concernant des personnes blessées ou portées disparues.

Les accidents maritimes sont fréquents en Indonésie - un archipel de plus de 17'000 îles largement tributaire des liaisons par bateau -, en raison notamment de normes de sécurité insuffisantes et de conditions météorologiques imprévisibles.

Début août, l'incendie d'un ferry au large de l'île de Java avait fait cinq morts. Plus de 230 personnes avaient pu être secourues.

Mi-juillet, plus de 70 personnes avaient péri dans un naufrage près de la petite île de Selayar, au sud de Sulawesi.