Après l'incident dramatique survenu à bord d'un vol Ryanair, l'épouse du passager blessé s'exprime pour la première fois. Elle raconte comment elle s'est agrippée aux jambes de son mari après qu'un hublot a été endommagé pendant le vol.

«Si nous devons mourir...» Un homme a failli être aspiré hors d'un avion – Son épouse raconte

Après le dramatique incident survenu à bord d’un vol Ryanair reliant Thessalonique à Memmingen, l’épouse du passager blessé s’est exprimée pour la première fois. Elle décrit les moments de peur qu’elle a vécus après qu’un hublot a été endommagé pendant le vol.

«Si nous devons mourir, nous mourrons ensemble», a déclaré Svetlana Grkovic au portail d'information serbe Nova.rs.

«Le courant a emporté mon mari»

D'après ses dires, son mari, Ljubiša Karovic, était assis juste à côté de la fenêtre lorsqu'un grand bruit s'est fait entendre.

Au début, il semblait qu'une partie du moteur ait heurté l'appareil. Peu après, le hublot aurait été endommagé et il y aurait eu une chute de pression dans la cabine.

«Le courant a emporté Ljubiša. Heureusement, il avait sa ceinture de sécurité», a déclaré Grkovic. Elle s'est immédiatement agrippée à ses jambes et les a retenues.

D'après son récit, une partie de son corps dépassait déjà de l'ouverture de la fenêtre endommagée. Plusieurs passagers se seraient précipités à son secours et auraient, tous ensemble, ramené son mari à l'intérieur de l'avion.

Amnésie

Selon son épouse, Karovic a notamment subi des blessures à une main ainsi que des brûlures. Il se trouve toujours à l'hôpital et a beaucoup de mal à communiquer. Il n'a plus aucun souvenir de l'incident lui-même.

Ryanair a entre-temps confirmé l'incident. Selon la compagnie aérienne, le Boeing 737-800 est retourné à Thessalonique peu après le décollage, après qu'un hublot a été endommagé en cours de vol.

Ryanair attribue cet incident à un débris qui se serait détaché d'un réacteur et aurait heurté le hublot. Selon les informations disponibles, l'incident se serait produit au-dessus de la Macédoine du Nord.

L'avion a ensuite atterri sans encombre à Thessalonique. Les autres passagers ont été acheminés ultérieurement vers leur destination à bord d'un avion de remplacement.

La cause exacte de l'incident fait actuellement l'objet d'une enquête.