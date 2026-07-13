Drame accidentel
Un homme meurt dans un feu qu'il a déclenché en Haute-Savoie
Le feu est survenu lors d'un débroussaillage (illustration).
ATS
Un septuagénaire est mort lundi, brûlé dans un feu de végétation en Haute-Savoie probablement déclenché accidentellement par sa tronçonneuse, alors qu'il débroussaillait son terrain, a annoncé le parquet à France 3, les pompiers ayant éteint l'incendie.
Ces derniers intervenaient sur un feu de végétation dense dans une zone escarpée, difficile d'accès, sur les hauteurs de Sallanches quand ils ont découvert le corps calciné, ont-ils indiqué sur leur messagerie.
Les pompiers sont venus à bout du sinistre en sept heures, grâce à une vingtaine de personnels au sol, appuyés par un hélicoptère bombardier d'eau. Le feu n'a détruit que 150 m2 de végétation sur plusieurs dizaines d'hectares menacés, ont-ils précisé.
La victime, âgée de 73 ans, aurait voulu débroussailler l'une de ses parcelles et élaguer un arbre à l'aide d'une tronçonneuse, qui a pris feu dans des circonstances non déterminées à ce stade, a expliqué le procureur de Bonneville, Boris Duffau, à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.
L'homme n'a pas pu échapper aux flammes et «la piste accidentelle est largement privilégiée. L'enquête devrait être classée sans suite, car les causes de la mort sont établies», a encore indiqué le magistrat, renouvelant des appels à la prudence en cette période de canicule et de sécheresse.
La Haute-Savoie était placée lundi en vigilance orange pour la canicule par Météo-France.