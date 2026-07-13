Un septuagénaire est mort lundi, brûlé dans un feu de végétation en Haute-Savoie probablement déclenché accidentellement par sa tronçonneuse, alors qu'il débroussaillait son terrain, a annoncé le parquet à France 3, les pompiers ayant éteint l'incendie.

Drame accidentel Un homme meurt dans un feu qu'il a déclenché en Haute-Savoie

Ces derniers intervenaient sur un feu de végétation dense dans une zone escarpée, difficile d'accès, sur les hauteurs de Sallanches quand ils ont découvert le corps calciné, ont-ils indiqué sur leur messagerie.

Les pompiers sont venus à bout du sinistre en sept heures, grâce à une vingtaine de personnels au sol, appuyés par un hélicoptère bombardier d'eau. Le feu n'a détruit que 150 m2 de végétation sur plusieurs dizaines d'hectares menacés, ont-ils précisé.

La victime, âgée de 73 ans, aurait voulu débroussailler l'une de ses parcelles et élaguer un arbre à l'aide d'une tronçonneuse, qui a pris feu dans des circonstances non déterminées à ce stade, a expliqué le procureur de Bonneville, Boris Duffau, à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

L'homme n'a pas pu échapper aux flammes et «la piste accidentelle est largement privilégiée. L'enquête devrait être classée sans suite, car les causes de la mort sont établies», a encore indiqué le magistrat, renouvelant des appels à la prudence en cette période de canicule et de sécheresse.

La Haute-Savoie était placée lundi en vigilance orange pour la canicule par Météo-France.