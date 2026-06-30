Un immeuble s'est effondré mardi à Athènes pour une raison inconnue et des recherches étaient en cours pour secourir d'éventuelles personnes piégées sous les décombres, a annoncé à l'AFP un responsable des pompiers grecs.

Grèce Un immeuble s'effondre à Athènes, des recherches d'habitants en cours

Selon la télévision publique ERT, au moins une personne est portée disparue, ce que les autorités grecques n'avaient pas encore confirmé à la mi-journée.

L'agence de presse grecque ANA a quant à elle fait état de 4 personnes disparues.

«Des équipes de pompiers sont sur place pour secourir des personnes éventuellement piégées» après l'effondrement de ce petit immeuble du quartier de Petralona, proche du centre de la capitale grecque, a précisé ce responsable du bureau de presse des pompiers.

Sur les images diffusées en direct, on peut voir les débris des balcons de ce bâtiment de quatre étages et de sept appartements, ainsi que les secouristes et des chiens s'activant pour tenter de dégager d'éventuels habitants.

Des travaux de construction étaient en cours dans un terrain avoisinant et pourraient être à l'origine de cet effondrement qui s'est déroulé graduellement, selon la télévision.

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