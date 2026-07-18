Les habitants de dizaines de logements ont été priés d'évacuer par précaution samedi à La Haye après la découverte d'un laboratoire clandestin de fabrication de drogues de synthèse, ont indiqué les autorités locales.

Il s'agit de la deuxième évacuation des mêmes riverains en l'espace de 24 heures.

Il s'agit de la deuxième évacuation des mêmes riverains en l'espace de 24 heures, après la découverte vendredi de ce site illégal en plein quartier résidentiel de la cité néerlandaise.

Selon plusieurs médias, les quelque 150 habitants de la rue ont d'abord été priés de quitter leurs logements vendredi pour que des équipes spécialisées puissent emporter des fûts contenant 500 à 750 litres de produits potentiellement dangereux, qui se trouvaient à l'extérieur.

Ils ont pu rentrer chez eux pour la nuit, mais samedi à la mi-journée une seconde évacuation a été ordonnée pour que puisse être mené le démantèlement des installations à l'intérieur du laboratoire. «Ce n'est pas habituel de découvrir de telles installations dans un quartier résidentiel», a indiqué une porte-parole de la police jointe par l'AFP.

«Cet après-midi, les matières premières et les substances (fabriquées) seront retirées du laboratoire et éliminées. Des substances dangereuses peuvent être libérées lors de ces activités», a souligné de son côté la municipalité sur son site.

Une ligne téléphonique a été ouverte pour expliquer à la population ces mesures de précaution. Quant à l'enquête, elle a mené à trois autres arrestations après la première interpellation effectuée vendredi sur le site. Les suspects sont quatre hommes âgés de 34 à 71 ans.

Il pourrait s'agir d'un site de fabrication de pilules d'ecstasy et de MDMA, d'après le quotidien De Volkskrant.