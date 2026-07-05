Le ministre de l'Intérieur de l'administration Trump, Doug Burgum, a relativisé dimanche un défilé de quelques centaines de militants suprémacistes blancs à Washington pour le 250e anniversaire de l'indépendance, soulignant l'importance de la liberté d'expression dans la démocratie américaine.

Sur cette photo fournie par Mark Sherman, des membres du groupe Patriot Front, masqués, défilent dans les rues de Washington avant les festivités de la Fête de l'Indépendance célébrant le 250e anniversaire de la nation, samedi 4 juillet 2026.

«Petite chose» Un ministre de Trump minimise un défilé suprémaciste pour le 250ème







Des hommes masqués arrivés samedi dans la matinée à la principale gare de la capitale ont défilé à Washington, certains brandissant des drapeaux confédérés et d'autres arborant l'emblème du mouvement suprémaciste Patriot Front, scandant «Reprenons l'Amérique!».

«Il n'y a aucune des positions qu'ils défendent avec laquelle je pourrais être d'accord. Mais l'un des principes fondateurs des Etats-Unis, et c'est ce qui rend la démocratie désordonnée, c'est la liberté d'expression», a répondu M. Burgum, interrogé dimanche sur CNN.

«Il y a beaucoup de choses que je vois que je pourrais personnellement trouver offensantes et répréhensibles. Mais en Amérique, la liberté d'expression est permise», a-t-il ajouté.

«Nous sommes dans un pays où quelqu'un peut se présenter et se faire élire en se disant communiste, bien que ce soit ce contre quoi notre nation s'est battue», a argué le ministre.

«Il y a beaucoup de choses dans l'Histoire qui peuvent remonter à la surface, mais le bon côté c'est que ces petites choses sont plutôt l'exception je pense», a-t-il affirmé, se félicitant d'une «unité autour du pays et du drapeau» à l'occasion des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis.

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