La radio France Culture a présenté jeudi ses «excuses» à ses auditeurs après la diffusion la veille d'un montage audio laissant entendre que Jean-Luc Mélenchon tenait des propos antisémites, qui s'est révélé «fallacieux» et a provoqué l'indignation de La France insoumise.

Au cours d'un long entretien avec Marine Le Pen, le présentateur de la matinale, Guillaume Erner, avait diffusé l'extrait d'un montage audio trouvé selon son propre aveu «sur les réseaux sociaux».

On y entendait en parallèle la description que Jean-Marie Le Pen, plusieurs fois condamné pour antisémitisme, faisait des Juifs et des déclarations de Jean-Luc Mélenchon censées s'en rapprocher.

Cet extrait «qui n'avait pas été sourcé à l'antenne, provient de +Léon le média+» et constitue «un montage fallacieux, ce que nous avons réalisé a posteriori», s'est excusé la radio de service public dans un message publié sur la page de l'émission. «La direction de la chaîne et Guillaume Erner tiennent à présenter leurs excuses aux auditrices et auditeurs», ajoute-t-elle.

«Un montage odieux circule pour détourner mes propos. Grossier mais venimeux. Propagé par la fachosphère, il est repris sur le service public par France Culture pour servir la soupe à Mme Le Pen !», s'est indigné jeudi Jean-Luc Mélenchon sur X.

Quand il parlait dans l'extrait de «caste, c'est à dire les tout-puissants financiers et leurs marionnettes médiatiques, politiques», il évoquait «le comportement des élites françaises», a expliqué le coordinateur politique de La France insoumise Manuel Bompard également sur X.

Il a diffusé à l'appui l'extrait d'où était tirée cette déclaration, une émission diffusée sur Paris Première lors de la campagne électorale pour la présidentielle de 2017. La France insoumise a annoncé avoir saisi l'Arcom.

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