Un bombardement russe sur la ville ukrainienne de Soumy, proche de la frontière, a fait un mort et plusieurs blessés. «Les Russes ont attaqué les infrastructures civiles de la ville avec des bombes aériennes guidées», a annoncé mardi le gouverneur de la région.

Selon le gouverneur de la région de Soumy, l'armée russe a attaqué les infrastructures civiles de la ville avec des bombes aériennes guidées (archives).

Guerre en Ukraine Un mort dans une frappe russe sur la ville de Soumy

«Malheureusement, des informations font état d'un mort à ce stade. Il y a aussi des blessés», a précisé sur le réseau social Telegram Oleg Grygorov. Trois sites du quartier de Kovpakivsky ont été frappés.

Soumy se situe à quelques encablures de la Russie, face à la région de Koursk. La Russie attaque l'Ukraine quasi quotidiennement depuis le début du conflit en février 2022.

Les troupes de Moscou ont semblé perdre de l'élan en juillet, une analyse par l'AFP des données de l'institut pour l'étude de la guerre (ISW) ayant montré une évolution marginale de la ligne de front en Ukraine en faveur de la Russie.