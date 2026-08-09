Les autorités indonésiennes ont fermé samedi soir l'accès à un parc national sur l'île de Java, où les pompiers luttent contre des incendies de forêt qui font rage depuis près d'une semaine.

Les incendies ont ravagé 176 hectares depuis qu'un feu s'est déclaré lundi dans le parc national de Bromo Tengger Semeru.

Indonésie Un parc national, prisé des touristes, fermé à Java à cause des incendies

Les incendies ont ravagé 176 hectares depuis qu'un feu s'est déclaré lundi dans le parc national de Bromo Tengger Semeru, près du mont Bromo, destination touristique très prisée dans l'est de Java, a indiqué un responsable des services de gestion des catastrophes.

L'accès aux visiteurs a été interdit samedi soir et jusqu'à nouvel ordre par les autorités. Aucun blessé ni dégât matériel n'ont été signalés, a précisé Abdul Muhari, porte-parole de l'Agence nationale de prévention des catastrophes.

Deux hélicoptères de largage d'eau s'emploient à tenter d'éteindre le feu dans des zones difficiles d'accès pour les pompiers en raison d'un terrain abrupt et de vents violents, a-t-il indiqué dans un communiqué. «Ces conditions rendent les opérations aériennes indispensables pour atteindre des zones qui ne sont pas accessibles de manière optimale par voie terrestre», a déclaré le responsable.

En 2023, un incendie avait détruit 500 hectares sur le mont Bromo. Il avait été provoqué par une fusée éclairante allumée pour une séance photo prénuptiale.

Gunung Bromo Ditutup Total Akibat Kebakaran Meluas ‼



Kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur, ditutup total sejak Sabtu (8/8/2026) pukul 22.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan.



Penutupan seluruh akses dilakukan menyusul kebakaran lahan di kawasan Taman Nasional… pic.twitter.com/yiYF3V5XPH — Radio Elshinta (@RadioElshinta) August 9, 2026

El Niño

L'Indonésie devrait connaître cette année une saison sèche plus intense, plus longue et plus propice aux incendies, en partie à cause du phénomène climatique El Niño, a indiqué l'agence météorologique BMKG.

Plus de 107'000 hectares de terres ont brûlé en Indonésie au cours du premier semestre de cette année, soit plus du double de la superficie détruite par les feux de forêt en 2023.

El Niño est un phénomène naturel qui revient tous les deux à sept ans. Les eaux de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial se réchauffent, ce qui entraîne pendant des mois des modifications majeures des régimes de vents, de pression et de précipitations à l'échelle mondiale.

Cette année, la plupart des modèles prédisent un épisode El Niño d'ampleur exceptionnelle, potentiellement le plus fort jamais enregistré. Et ce, dans un contexte de réchauffement de la planète provoqué par les humains.