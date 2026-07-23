La chambre américaine des représentants a approuvé mercredi un cadre budgétaire de 95 milliards de dollars, prévu en grande partie pour le Pentagone afin de financer la guerre contre l'Iran. Le texte est passé de justesse, par 216 contre 214.

Pour le président de la chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, le texte adopté jeudi «met les républicains au Congrès en voie de faire appliquer deux buts fondamentalement simples et cruciaux: sécuriser les élections américaines et renforcer notre nation».

Moyen-Orient Un plan américain de 95 milliards approuvé pour la guerre en Iran

Il se dirige désormais vers le Sénat, où son sort est incertain.

Le plan prévoit 73 milliards de dollars pour les forces armées et les agences de renseignement, notamment pour financer les opérations liées à la guerre contre l'Iran, ainsi que 12 milliards de dollars d'aide aux agriculteurs affectés par la guerre commerciale menée par le président américain Donald Trump.

Dix milliards de dollars supplémentaires iraient à des programmes liés aux élections, dans le cadre d'une relance partielle du «SAVE America Act», qui exigerait une preuve de citoyenneté pour s'inscrire sur les listes électorales et une pièce d'identité avec photo pour voter.

Le projet des républicains représente leur dernière grande offensive législative avant les élections de mi-mandat en novembre, dont les résultats décideront s'ils gardent leur majorité au Congrès et détermineront donc la suite du second mandat de Donald Trump.

Cadre budgétaire

La résolution, qui n'est pour l'instant qu'un cadre budgétaire, permettrait aux républicains, si elle est adoptée à présent par le Sénat, d'élaborer plus tard dans l'été un projet de loi détaillé.

Le but serait ensuite de tenter de le faire adopter au Sénat à la majorité simple grâce à une procédure budgétaire accélérée, contournant ainsi le seuil habituel de 60 voix nécessaires et l'opposition des démocrates.

Pour le président de la chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, le texte adopté jeudi «met les républicains au Congrès en voie de faire appliquer deux buts fondamentalement simples et cruciaux: sécuriser les élections américaines et renforcer notre nation».

La députée démocrate Rosa DeLauro a dénoncé un texte qui permet à Donald Trump de financer la poursuite de sa guerre contre l'Iran. «Les Américains ne veulent plus de guerres ouvertes, sans but, onéreuses et mortelles au Moyen-Orient. Ils veulent que le prix des produits de première nécessité, comme la nourriture, le logement, la santé, la garde d'enfants, et l'essence, baisse», a-t-elle affirmé dans un communiqué.