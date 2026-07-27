Un randonneur suisse a été blessé par un coup de sabot d'un poney dans le Vorarlberg autrichien. Il a été frappé si durement qu'il ne pouvait plus se relever, mais il est resté conscient. Il a dû être héliporté vers un hôpital.

L'homme et sa compagne sont entrés involontairement dans un enclos (image d'illustration).

Les faits se sont produits en fin de matinée dans la région du Grosses Walstertal. L'homme et sa compagne étaient partis en randonnée lorsqu'ils ont quitté involontairement le chemin balisé à proximité d'un enclos à poneys et à chèvres, dans un terrain escarpé.

Quand il s'est rendu compte de son erreur, le couple a tenté de regagner le sentier, situé 50 mètres plus haut. C'est alors que l'un des poneys, effrayé, a donné un coup de sabot au randonneur.

Touché au torse, l'homme a dévalé la pente et s'est immobilisé près d'une clôture. C'est sa compagne qui a appelé les secours.