Col du Mottarone Sa Porsche percute un arbre: un Suisse de 37 ans meurt en Italie

Un Suisse de 37 ans a perdu la vie dans un accident sur la route du col du Mottarone, dans la province italienne de Verbano-Cusio-Ossola. La Porsche qu'il conduisait est sortie de la route dans un virage avant de s'écraser contre un arbre.