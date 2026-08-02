Un homme de 26 ans a été arrêté dimanche par la police grecque pour le meurtre d'Elisabeth-Jane Ross, une Britannique de 38 ans dont le corps avait été retrouvé dans une valise à Athènes.

Selon les informations rapportées notamment par The Guardian, le corps avait été découvert le 18 juillet par un sans-abri dans un bâtiment abandonné du quartier de Kypseli, dans le centre d'Athènes. Les enquêteurs estiment que la victime était morte depuis cinq à sept jours au moment de la découverte.

L'identification du corps a été rendue possible grâce à des relevés d'empreintes digitales transmis à Interpol, qui ont permis d'établir qu'il s'agissait d'Elisabeth-Jane Ross. Cette dernière entretenait des liens de longue date avec la Grèce, où elle avait travaillé dans le secteur caritatif. Elle était arrivée à Athènes le 26 juin et logeait d'abord chez des amis à Kératsini, dans la région du Pirée, avant de se rendre à Kypseli pour retrouver des amis américains — un rendez-vous que les enquêteurs n'ont toujours pas pu confirmer.

Selon BFMTV, e 15 juillet marque le dernier contact connu entre Elisabeth-Jane Ross et ses proches. Les enquêteurs ont toutefois relevé que son téléphone avait continué à être utilisé après cette date, y compris pour envoyer des messages à des amis, ce qui aurait pu retarder les recherches.

Grâce à l'analyse de vidéos de surveillance, la police a identifié le suspect, qui a été interrogé le 30 juillet et a fini par avouer. Selon la police, il aurait placé le corps de la victime dans la valise avant de la déposer dans le bâtiment abandonné, et aurait utilisé la carte bancaire de la victime pour retirer de l'argent dans les jours suivant sa mort.

Une perquisition à son domicile a permis de découvrir un pistolet factice et un couteau, ce qui a conduit à des poursuites supplémentaires pour violation de la législation sur les armes, en plus de l'accusation de meurtre.

Notice sur l’IA: cet article a été rédigé avec l’aide de l’intelligence artificielle.