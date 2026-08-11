Un touriste français a été agressé au cours d'une attaque présumée antisémite à Rome, a annoncé mardi le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, qui a condamné l'incident.

«Je condamne fermement l'attaque antisémite contre un jeune touriste français de confession juive pris pour cible dans le centre de Rome parce qu'il portait la kippa», a écrit M. Tajani sur X.

«A lui et à toute la communauté juive, j'exprime ma pleine solidarité», a ajouté le ministre.

Des médias italiens ont signalé que le touriste avait été agressé une première fois vendredi lorsqu'un individu l'avait aspergé avec un spray au poivre, puis de nouveau le lendemain, lorsque le même assaillant et trois autres personnes l'ont roué de coups tandis qu'il marchait dans le centre-ville.

Les autorités auraient identifié comme principal suspect un Algérien de 31 ans sans domicile fixe.

La police n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de l'AFP.

«Nous ne pouvons pas accepter que l'antisémitisme et la haine des juifs trouvent leur place dans nos villes et dans notre société. Nous devons réagir ensemble, sans jamais minimiser ni tolérer ces épisodes. L'Italie est et restera toujours du côté de la liberté religieuse, du respect et de la coexistence», a insisté Antonio Tajani sur X.