Ryanair est sous le feu des critiques en raison des frais facturés pour les sièges réservés aux familles. Une enquête est en cours au Royaume-Uni, tandis qu'en Autriche, le tribunal a rendu un jugement sans équivoque.

La scène qui s'est déroulée dimanche soir à l'aéroport de Zadar, dans le sud de la Croatie, était désagréable à voir : une famille de quatre personnes venue d'Allemagne souhaitait prendre le vol de 19 h 40 à destination de Memmingen. Peu avant le départ, l'application Ryanair sur leur téléphone portable a soudainement indiqué que tous les sièges avaient été modifiés. Conséquence : la mère, le père et leurs deux enfants mineurs n'auraient plus pu s'asseoir côte à côte.

Cela s'explique apparemment par les nombreux changements d'horaires imposés au trafic aérien en raison d'orages. Dans un premier temps, il avait été annoncé que l'avion ne décollerait que peu avant minuit, soit avec quatre heures de retard au total. Mais Lauda Air a ensuite mis à disposition un avion de remplacement. Les passagers sont ainsi rentrés chez eux à l'heure, mais ont perdu leurs places initiales.

Un avion de Lauda Air a permis d'assurer un vol de retour ponctuel. Les clients se sont toutefois vu attribuer de nouveaux sièges au hasard. blue News

Le père a d'abord tenté de régler le problème au comptoir d'enregistrement. Mais le personnel présent sur place ne pouvait pas l'aider et a conseillé à la famille de déposer une réclamation écrite. Même l'intervention du journaliste de blue-News n'a rien donné : peu avant l'embarquement, il n'était plus possible de modifier les places via l'application mobile. Ce n'est que lorsque la famille, agacée et épuisée par le stress, s'est adressée au personnel de Lauda Air à bord de l'avion qu'une solution a été trouvée.

Une autorité britannique mène l'enquête

Ryanair fait depuis longtemps l'objet de critiques en raison de ses règles relatives aux places assises pour les familles. En juin, l'autorité britannique de la concurrence CMA (Competition and Markets Authority) a ouvert une enquête à l'encontre de la compagnie aérienne.

Motif : Ryanair aurait exigé, dans ses conditions générales, qu'au moins un parent soit assis à côté des enfants âgés de 2 à 11 ans. Selon les informations fournies par l'autorité britannique, Ryanair aurait facturé huit livres (environ 8,70 francs) par trajet pour ce «siège familial obligatoire».

Dans un communiqué, l'autorité a indiqué qu'elle examinait actuellement si Ryanair désavantageait les familles en leur imposant des frais obligatoires liés à l'attribution des sièges et si elle indiquait ces coûts supplémentaires trop tardivement lors de la réservation. Toute infraction à la loi sur la protection des consommateurs pourrait être sanctionnée par une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial – ou 300 000 livres sterling, si ce montant s'avère supérieur.

Ryanair souhaite que cette pratique soit modifiée

Ryanair a fait marche arrière et a annoncé la semaine dernière qu'elle s'alignerait désormais sur la «norme du secteur». Dans un communiqué de presse soigneusement peaufiné, la compagnie aérienne a déclaré que la réglementation en vigueur jusqu’à présent avait apporté aux familles une «sécurité dans la planification». Cette réglementation aurait été «appréciée» «au même titre que les tarifs bas de Ryanair». Il y a toutefois un changement : les familles qui réservent un billet à partir du 25 juin «devront peut-être attendre après l'enregistrement pour connaître l'attribution de leurs sièges et seront plutôt placées à l'arrière de la cabine».

Ce que cela signifie concrètement reste flou. Ryanair n'a pas répondu à une demande de blue News concernant le cas de cette famille – notamment pour savoir si celle-ci avait commis une erreur à Zadar et pourquoi, en cas de changement d'avion, l'algorithme d'attribution des places réaffecte de manière aléatoire même les clients ayant réservé leur place.

Les autorités britanniques se montrent sceptiques. Un porte-parole a déclaré à blue News : «Ryanair affirme que sa politique en matière de places assises est désormais conforme à la loi. Nous allons examiner cela de près. Si cela s’avère exact, ce serait une victoire pour les familles : elles n’auraient plus à payer pour s’asseoir à côté de leurs enfants. Cela montre également l’impact de nos nouveaux pouvoirs.»

L'enquête menée par l'autorité britannique se poursuit néanmoins, car de nombreuses familles auraient déjà réglé le supplément pour les «places réservées aux familles».

Autriche : les consommateurs devraient demander le remboursement des suppléments

En juin, l'Autriche s'est montrée nettement plus favorable aux consommateurs : la Cour suprême a statué, à la suite d'une plainte déposée par une association de défense des consommateurs, que quatorze frais facturés par Ryanair étaient illégaux, notamment les frais d'enregistrement, les frais pour les enfants en bas âge, les frais liés aux sièges familiaux obligatoires ainsi que les frais d'émission de la carte d'embarquement.

Les motifs du jugement : d'une part, de nombreuses dispositions sont formulées de manière si peu claire que les client·e·s peuvent difficilement comprendre quand des frais sont dus, quel est leur montant ou dans quelles conditions ils peuvent être réclamés. D'autre part, le tribunal y a vu un préjudice grave pour les consommateurs, car ces frais peuvent être facturés même lorsque Ryanair est elle-même responsable de la situation qui les a entraînés.

À titre d'exemple, le tribunal a cité les frais d'enregistrement à l'aéroport et le supplément pour les cartes d'embarquement : Ryanair n'autorise que l'enregistrement numérique et n'imprime plus de billets d'avion.

Toute personne qui se présente au guichet de l'aéroport sans billet valide doit s'acquitter d'un supplément, même si, par exemple, la faute incombe à une panne de serveur chez Ryanair. Le tribunal a estimé que cette pratique était préjudiciable aux clients. En ce qui concerne le supplément pour les cartes d'embarquement, il n'a trouvé aucune raison objective susceptible de justifier ces frais. Ce supplément a été qualifié d'«arbitraire».

C'est l'Association autrichienne d'information des consommateurs qui avait intenté cette action au nom du ministère des Affaires sociales. Sur leurs sites web, les deux institutions invitent les consommatrices et consommateurs à réclamer le remboursement de ces frais à l'aide de lettres types.

On ne sait pas encore clairement quelles seront les conséquences de ce jugement pour les consommateurs suisses.

blue News s'était déjà renseigné en novembre 2025 auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur cette question, lorsque Ryanair avait instauré l'obligation d'utiliser un billet électronique. À l’époque, l’autorité s’était exprimée dans le même sens que Ryanair : «L’OFAC n’a pas connaissance de dispositions imposant la présentation d’un billet physique.» En d’autres termes : la Confédération ne souhaitait pas intervenir pour que les client·e·s suisses n’aient plus à payer à l’aéroport pour obtenir une carte d’embarquement imprimée.

Il existe certes un règlement européen concernant les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, mais celui-ci ne contient aucune disposition relative à la réservation d'un voyage en avion. La Fondation suisse pour la protection des consommateurs n'a pas répondu à une demande de blue News.

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