Lors d'une audition, Anthony Fauci a refusé de témoigner plus de 100 fois. Une commission sénatoriale dirigée par les républicains a désormais engagé une procédure pour outrage au Congrès. Il est toutefois peu probable que cela débouche sur des poursuites pénales.

Polémique sur l'origine du coronavirus L'ancien visage de la lutte contre le Covid aux États-Unis visé par une procédure du Sénat

Le conflit qui oppose depuis des années le sénateur républicain Rand Paul à l'ancien expert américain en épidémiologie Anthony Fauci atteint un nouveau degré. Jeudi, la commission sénatoriale de la sécurité intérieure a voté en faveur de la mise en accusation d'Anthony Fauci pour outrage au Congrès.

La décision a été prise selon les lignes de parti. Fauci avait invoqué le cinquième amendement plus de 100 fois lors d'une audition de la semaine dernière. Celui-ci protège les personnes contre l'obligation de s'incriminer elles-mêmes par leurs déclarations.

Paul reproche à Fauci de ne pas avoir répondu aux questions de la commission malgré une citation à comparaître. «Le président de la commission a ordonné à Anthony Fauci de répondre. Il a refusé», a déclaré le républicain, martelant qu'il souhaitait voir Fauci en prison.

La procédure devrait échouer au Sénat

Cette décision de la commission ne signifie toutefois pas que Fauci ait été formellement accusé d'outrage par l'ensemble du Congrès. Pour cela, il faudrait que le Sénat au complet adopte la résolution à la majorité de 60 voix. Les républicains ne disposant que de 53 sièges au Sénat, cela semble hautement improbable.

Ce n'est qu'ensuite que l'affaire pourrait être transmise au parquet fédéral de Washington. Celui-ci devrait alors décider s'il convient de la porter devant un grand jury. Même une décision du Sénat n'entraînerait donc pas automatiquement une mise en accusation.

Le sénateur démocrate Gary Peters a reproché à Paul d'avoir mené une enquête précipitée sans impliquer suffisamment les démocrates. Cette manière de procéder pourrait, à l'avenir, dissuader d'autres témoins de venir témoigner devant la commission.

Fauci a-t-il le droit d'invoquer le droit au silence?

La question de savoir si Fauci avait le droit d'invoquer le cinquième amendement fait débat. L'ancien président Joe Biden lui avait accordé, à titre préventif, une grâce pour les faits commis entre 2014 et le 19 janvier 2025.

Les républicains font donc valoir que Fauci ne risque plus de se mettre lui-même en danger par ses réponses. Ses partisans rétorquent, quant à eux, que des déclarations fausses ou imprécises lors de l'audition en cours pourraient donner lieu à de nouvelles enquêtes pour faux témoignage. La question fait également l'objet d'une controverse parmi les experts juridiques.

De plus, Fauci a fait une brève déclaration au début de l'audition et ce n'est qu'ensuite qu'il a refusé de répondre à d'autres questions. Les républicains font valoir qu'il ne peut pas à la fois témoigner et garder le silence. Une affaire similaire contre l'ancienne fonctionnaire du fisc Lois Lerner n'avait toutefois pas donné lieu à des poursuites pénales en 2015.

Paul porte de graves accusations

Depuis des années, Rand Paul accuse Fauci d'avoir soutenu en Chine des recherches qui auraient conduit à la pandémie de coronavirus. Il lui est également reproché d'avoir menti au Congrès à ce sujet. Fauci rejette catégoriquement ces accusations. Il n'existe aucune preuve indiquant qu'il était au courant de l'origine de la pandémie dans un laboratoire et qu'il ait trompé l'opinion publique.

L'enquête a pris une nouvelle tournure avec la découverte de l'ancien téléphone professionnel de Fauci. Le sénateur républicain Ron Johnson a déclaré avoir reçu l'appareil. Celui-ci pourrait apporter des réponses aux questions auxquelles Fauci n'avait pas répondu lors de l'audition.

À la Chambre des représentants et dans l'État de Floride également, les républicains ont annoncé de nouvelles enquêtes. La décision de la commission constitue donc avant tout une nouvelle étape dans la bataille politique et juridique qui accompagne Fauci depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.