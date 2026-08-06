Une cycliste a été grièvement blessée jeudi matin après avoir été renversée par un camion sur l'avenue du Mail à Plainpalais à Genève. Le choc a eu lieu quand le poids lourd a changé de voie de présélection. La cycliste se trouvait apparemment dans l'angle mort du camion.

Une cycliste a été grièvement blessée à Genève après avoir été percutée par un camion (image d'illustration).

Révélé par Radio Lac, l'accident s'est produit à 08h50 à la hauteur du numéro 26 de l'avenue du Mail, en direction de la plaine de Plainpalais. Selon porte-parole de la police genevoise, qui a confirmé l'information, le pronostic vital de la blessée n'est toutefois pas engagé.

La victime, née en 1994, a été coincée sous le camion. Les secours sont rapidement intervenus pour la dégager et l'emmener à l'hôpital. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de cet accident. D'importantes perturbations de la circulation ont été constatées dans tout le secteur.