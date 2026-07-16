Une figure néonazie a été extradée de République tchèque vers l'Allemagne mercredi et placée dans une prison pour femmes, bien qu'elle soit soupçonnée d'avoir abusé des lois allemandes sur l'auto-identification de genre.

Fin 2024, Sven Liebich avait enregistré un changement de genre en tant que femme, à la suite d'une réforme qui a facilité le changement de genre légal.

Arrêtée en République tchèque Allemagne: une figure néonazie transgenre envoyée dans une prison pour femmes

Marla-Svenja Liebich, qui avant d'enregistrer son changement de genre vivait sous le prénom masculin Sven, a été transférée dans une prison pour femmes dans la ville orientale de Chemnitz, a indiqué à l'AFP Benedikt Bernzen, du parquet local.

Cette personne a été «coopérative», a déclaré Mme Bernzen, ajoutant que la direction de la prison «réfléchit désormais à la manière de mettre en oeuvre la peine».

Marla-Svenja Liebich 55 ans, est une figure de premier plan de la scène d'extrême droite en Allemagne de l'Est depuis des décennies.

Elle a disparu en août dernier après ne pas s'être présentée dans une prison pour femmes en Allemagne, où elle devait y purger une peine d'un an et demi pour des infractions comprenant l'incitation à la haine raciale et la diffamation.

Début avril, elle a été arrêtée dans l'ouest de la République tchèque en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Les tribunaux tchèques ont rejeté ses tentatives de faire obstacle à l'extradition.

Fin 2024, Sven Liebich avait enregistré un changement de genre en tant que femme, à la suite d'une réforme qui a facilité le changement de genre légal.

Cette démarche a été largement perçue comme visant à ridiculiser la loi allemande sur l'autodétermination, entrée en vigueur en novembre 2024, et a suscité un débat sur le risque d'abus de la nouvelle législation.

En 2022, Sven Liebich a perturbé une marche des fiertés LGBT+ dans la ville allemande de Halle, qualifiant les participants de «parasites de la société», selon des militants.

Après son arrivée au pouvoir l'an dernier, le gouvernement actuel d'Allemagne, dirigé par le chancelier conservateur Friedrich Merz, a annoncé qu'il réexaminerait cette loi.