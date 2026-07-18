Le gouvernement panaméen a entamé le processus d'achat des 41% détenus par son partenaire américain dans la coentreprise Petroterminal, en vue de prendre à terme le contrôle total de l'oléoduc stratégique qu'elle exploite, selon un communiqué.

Une fois la transaction finalisée, «le Panama détiendra 100%» de Petroterminal, «consolidant le contrôle national sur l'une des infrastructures stratégiques les plus importantes du pays», a indiqué le gouvernement panaméen dans ce communiqué publié vendredi, qui ne donne pas le montant de la transaction.

Il précise que l'acquisition sera payée «avec les revenus et les flux générés par l'entreprise elle-même» et ajoute que l'opération est «pleinement légale et légitime». Il ne s'agit «ni d’une modification unilatérale des conditions contractuelles ni d'une expropriation» car elle repose sur le contrat qui a créé la coentreprise, ajoute le gouvernement.

En 1977, la société américaine NIC Holding Corp. avait créé, conjointement avec l'État panaméen, la coentreprise Petroterminal de Panama pour stocker et distribuer des hydrocarbures en provenance d'Alaska qui, en raison de la taille des navires, ne pouvaient transiter par le canal de Panama à destination de la côte est des États-Unis.

Dans l'ouest du pays, un oléoduc de 131 kilomètres, avec ses terminaux respectifs, avait été construit entre les localités de Chiriquí Grande, sur la mer des Caraïbes, et de Puerto Armuelles, sur le Pacifique. Cet oléoduc se trouve à environ 300 kilomètres du canal de Panama.

«Nous agissons dans le strict respect de la loi (...). Notre objectif est que cette infrastructure stratégique génère toujours plus de valeur et de bénéfices pour tous les Panaméens», a déclaré le ministre de l’Économie et des Finances du Panama, Felipe Chapman.

L'Autorité du canal de Panama, une institution autonome du gouvernement, prévoit par ailleurs d'entamer en 2027 la construction d'un gazoduc de 77 km pour le transport de gaz en provenance de la côte est des États-Unis et à destination de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud, un marché qui devrait doubler au cours de la prochaine décennie.