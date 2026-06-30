Les Etats-Unis devraient être frappés cette semaine par une intense vague de chaleur qui pourrait battre des records de températures localement. Elle pourrait affecter le Mondial de football et les célébrations du 250e anniversaire du pays.

Combinée à un taux d'humidité élevé, la chaleur ressentie pourrait atteindre par endroits entre 40 et 46°C.

Ressenti: entre 40°C et 46°C. Une vague de chaleur «record et dangereuse» arrive aux Etats-Unis

«Une vague de chaleur record et dangereuse va s'étendre cette semaine sur les deux tiers est du pays», ont prévenu les services météorologiques américains (NWS) sur X. Des températures supérieures à 30°C sont attendues dans la plupart des Etats «du centre et de l'est des Etats-Unis», détaillent-ils.

Et des «dizaines de records de température maximale devraient être battus en fin de semaine dans une grande partie du nord-est». Combinée à un taux d'humidité élevé, la chaleur ressentie pourrait elle atteindre par endroits entre 40 et 46°C.

Dans le pays, une majorité de bâtiments sont équipés de systèmes de climatisation et de refroidissement. Mais le NWS a averti que la combinaison de températures extrêmes en journée et d'un «rafraîchissement nocturne limité» «augmentera le risque de maladies liées à la chaleur, en particulier pour les populations vulnérables et celles ne disposant pas d'un système de climatisation adéquat».

Risque «important à extrême»

A partir du milieu de semaine, une grande partie de la côte est, dont de grandes villes comme New York et Washington, devrait ainsi être soumise à un risque de chaleur considéré «important à extrême» par les autorités météorologiques américaines.

Cet épisode caniculaire devrait se poursuivre au moins jusqu'au week-end et affecter une importante portion du pays le samedi 4 juillet, date de fête nationale.

Alors que les Etats-Unis s'apprêtent à célébrer en grande pompe les 250 ans de la Déclaration d'indépendance, cette vague de chaleur pourrait enrayer les célébrations.

Cette canicule pourrait également menacer la Coupe du monde de football, qui se déroule actuellement aux Etats-Unis ainsi qu'au Canada et au Mexique. Si quelques stades américains du Mondial sont équipés d'un toit, de la climatisation ou des deux, beaucoup sont à ciel ouvert. Cette vague de chaleur pourrait donc exposer les joueurs tout comme les spectateurs à des températures accablantes.

Partout dans le monde, les vagues de chaleur deviennent plus intenses et plus fréquentes en raison du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz.

La canicule historique qui s'est abattue sur une grande partie de l'Europe en est un exemple.