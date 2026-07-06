Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mandaté les enquêteurs indépendants internationaux pour se pencher urgemment sur la situation à El-Obeid au Soudan. Lundi à Genève, il a «condamné fermement» les violences des Forces de soutien rapide (FSR) contre les civils.

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande au Conseil de sécurité d'empêcher des atrocités à El-Obeid au Soudan (archives).

La Mission internationale d'établissement des faits sur le Soudan devra dévoiler ses conclusions dans trois mois devant le Conseil. Dans une résolution approuvée par consensus, celui-ci a condamné, outre les violences, le siège depuis 18 mois d'El-Obeid, au Nord-Kordofan, par les paramilitaires des FSR.

Alors que le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a lancé vendredi une «alerte rouge». L'organe se dit «extrêmement inquiet» de la menace imminente d'atrocités. Il condamne les dizaines d'attaques de drones récemment qui ont fait au moins 45 victimes civiles.

Il cible les attaques contre les convois humanitaires. Il dénonce le recours aux violences sexuelles et à la famine comme arme de guerre ou encore les Etats qui approvisionnent les parties au conflit en armes.

Sudan: I am issuing a red alert that needs to land on the desks of Heads of State and government around the world.

We need action at the highest level to prevent atrocity crimes in El Obeid and other places in Kordofan.https://t.co/w3bcNFyem3 pic.twitter.com/cp7FE5lWV2 — Volker Türk (@volker_turk) July 3, 2026

Le manque d'eau potable fait redouter une importante épidémie de choléra. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plusieurs centaines de cas ont été observés dans la région. La nourriture et les soins ne sont pas suffisants non plus. M. Türk demande une «pause humanitaire» aux parties au conflit pour que l'assistance puisse entrer dans la ville.

Ceux qui fuient doivent souvent vendre leurs biens pour financer leur départ. Ils sont ensuite souvent victimes d'exécutions sommaires, d'enlèvements, de torture ou de violences sexuelles pendant leurs déplacements forcés, avait ajouté vendredi le haut commissaire. En trois mois, le nombre de nouveaux déplacés au Kordofan a augmenté de deux tiers, a affirmé à la presse une porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Centaines de milliers de personnes au total

Ceux qui restent sont à El-Obeid menacés d'arrestations et de détentions arbitraires. Environ 500'000 habitants et quelque 100'000 déplacés internes se trouvent dans la ville. Le haut commissaire demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'empêcher les atrocités observées l'année dernière dans le camp de Zamzam.

Et à El-Facher où son bureau estime qu'au moins 6000 personnes ont été tuées en trois jours en octobre dernier au moment de la prise de la ville. Des crimes contre l'humanité et des crimes ont été perpétrés lors de cette offensive, selon le Haut-Commissariat. La Mission internationale d'établissement des faits avait même parlé d'une «campagne génocidaire».

Les attaques par drones, celles des FSR ou de l'armée, ont fait plus d'un millier de victimes depuis janvier au Soudan. Un chargement de 50 tonnes d'aide du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) avait été détruit mercredi dernier.

Le Soudan est exposé depuis plus de trois ans à une guerre civile. Des millions de personnes ont été déplacées. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Et certaines régions sont victimes de la famine.