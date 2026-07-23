On est sans nouvelles de Jutta Schulz depuis avril 2014. Suite à un appel lancé dans l'émission «Aktenzeichen XY», plusieurs témoins se sont manifestés. Certains affirment même avoir vu la disparue vivante il y a peu.

Jutta Schulz a disparu sans laisser de traces il y a 12 ans.

Un revirement spectaculaire ? Une mannequin disparaît pendant 12 ans… puis le téléphone sonne au commissariat

Pendant douze ans, Jutta Schulz a disparu sans laisser de traces. Aucune nouvelle, aucun appel, aucun mouvement sur son compte bancaire. Les amis de cette femme originaire de Saxe-Anhalt ont donc supposé qu'il lui était peut-être arrivé quelque chose de terrible.

L'affaire de cette disparition mystérieuse connaît soudain un nouveau rebondissement.

À la suite d'un appel lancé dans l'émission «Aktenzeichen XY» diffusée sur la chaîne ZDF, 15 nouveaux témoins se sont présentés à la police. Certains d'entre eux affirment même avoir vu Schulz vivante récemment.

Une ancienne petite amie donne de ses nouvelles

Parmi les personnes qui ont appelé figure une ancienne petite amie de la disparue. Elle connaissait Schulz à l'époque de sa disparition, mais n'avait jusqu'à présent pas pris contact avec les enquêteurs.

La femme aurait donné des indications sur ses lieux de séjour potentiels. La police vérifie si cela permet d'établir de nouveaux liens.

D'autres informations sont particulièrement fracassantes: plusieurs témoins affirment avoir reconnu Schulz et l'avoir vue il n'y a pas si longtemps. De plus, des informations ont été reçues concernant un amant jusqu'ici inconnu.

La question de savoir si ces observations sont crédibles et si elles montrent bien la personne disparue reste ouverte.

Depuis 2014, plus aucun signe de vie

Jutta Schulz a disparu le 7 avril 2014. Âgée alors de 41 ans, elle se rendait de Thale, en Saxe-Anhalt, à Cologne, et travaillait comme barmaid et mannequin.

Peu avant sa disparition, elle se serait disputée avec son compagnon. Parallèlement, elle aurait fait la connaissance d'un nouvel homme et serait tombée amoureuse. Elle aurait également préparé un sac contenant des vêtements.

Pour les enquêteurs, cela ouvrait deux scénarios possibles: Schulz aurait pu être victime d'un crime. Ou bien elle aurait quitté volontairement son ancienne vie pour repartir à zéro sous une autre identité.

A-t-elle disparu comme dans son film préféré ?

La deuxième théorie rappelle le film préféré de Schulz, «Mange, prie, aime». Dans ce film, l'héroïne, incarnée par Julia Roberts, tourne la page sur son ancienne vie après une rupture et part en voyage.

Schulz aurait elle aussi pu rêver d'un nouveau départ. La valise faite, la dispute avec son compagnon et le nouvel homme corroboreraient cette théorie. Mais plusieurs éléments s'y opposent.

Après sa disparition, Schulz n'a plus retiré d'argent de son compte. Elle n'a donné de ses nouvelles à aucun de ses proches et a laissé derrière elle son rottweiler, Arno. Ses amis étaient convaincus qu'elle n'aurait jamais abandonné de son plein gré son chien bien-aimé.

Les tatouages pourraient faciliter les recherches

Le corps n'a jamais été retrouvé. C'est pourquoi, à ce jour, la police ne peut exclure ni l'hypothèse d'un crime ni celle d'une disparition volontaire.

Si Schulz vivait effectivement sous un autre nom, ses tatouages permettraient de l'identifier. Elle porte sur le ventre le dieu égyptien du soleil Rê, et sur l'épaule gauche l'œil de Rê.

Les enquêteurs doivent désormais vérifier ces nouveaux témoignages. Ce n'est qu'alors que l'on saura si ces indices mènent effectivement à Jutta Schulz – ou si l'affaire restera irrésolue.