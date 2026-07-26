Une vaste coupure d'eau affecte dimanche l'aéroport de Londres Gatwick, situé au sud de la capitale, a indiqué sa direction, en raison d'une panne dans une usine de traitement d'eau.

«Pas d'eau, pas de bars» Une panne d'eau paralyse les deux terminaux de l'aéroport londonien de Gatwick

«Un problème d'eau dans la zone de Horley (ville voisine) entraîne des perturbations à l'aéroport ce matin. Le problème affecte la fourniture d'eau dans les deux terminaux», a déclaré l'aéroport dans un message posté sur X.

Il précise que des bouteilles d'eau sont distribuées à toutes les personnes présentes et «d'autres mesures temporaires sont mises en place pour s'assurer du bien-être des voyageurs».

«Aéroport de Gatwick. Pas d'eau. Pas de restaurants ou de bars ouverts», témoigne sur x un passager, en postant une photo d'un restaurant vide.

La société locale de distribution d'eau SES Water, a évoqué dans un communiqué «diverses complications causées par une panne de courant dans son usine de traitement des eaux à Bough Beech (à environ 30 km au nord-est de l'aéroport)» qui cause «une baisse de pression ou une interruption temporaire de la distribution d'eau» à ses clients.

Elle indique collaborer avec l'aéroport de Gatwick pour «rétablir un service normal aussi vite que possible» et s'excuse des désagrément occasionnés par le problème.