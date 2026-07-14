Pendant près d'un mois, le sénateur républicain Mitch McConnell avait disparu de la scène publique. Lorsque son équipe a publié une photo prise depuis son lit d'hôpital, des influenceurs proches de Donald Trump l'ont immédiatement qualifiée de faux – une accusation démentie par plusieurs vérifications indépendantes.

En résumé Après plusieurs semaines de silence, l'équipe de Mitch McConnell a diffusé une photo le montrant dans son lit d'hôpital afin de rassurer sur son état de santé.

Des influenceurs conservateurs proches de Donald Trump ont aussitôt affirmé qu'il s'agissait d'une image générée par intelligence artificielle. Plusieurs analyses forensiques et sites de fact-checking n'ont toutefois trouvé aucune preuve d'une manipulation.

Cette polémique survient alors que les républicains s'apprêtent à voter sur plusieurs dossiers majeurs au Sénat et viennent de perdre une autre figure importante avec le décès du sénateur Lindsey Graham. Résumé créé avec

Pendant près d'un mois, presque aucune information n'avait filtré sur l'état de santé du sénateur républicain Mitch McConnell.

Dimanche soir, son équipe a finalement publié une photo: on y voit l'élu de 84 ans, souriant dans son lit d'hôpital, aux côtés de son épouse Elaine Chao. Il tient à la main le supplément sportif du Washington Post daté du 12 juillet, censé attester que le cliché est récent. Mais loin de mettre fin aux spéculations, cette image n'a fait que les relancer.

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Selon le Washington Post, des influenceurs conservateurs proches du président Donald Trump ont aussitôt affirmé que la photo était un faux. L'activiste Laura Loomer a notamment écrit sur les réseaux sociaux que le journal visible sur le cliché semblait «généré par IA», qualifiant les collaborateurs de Mitch McConnell de «menteurs».

Un autre message, devenu viral avec plus de quatre millions de vues, affirmait que la photo était presque identique à un cliché datant de 2023. Le Washington Post précise toutefois n'avoir retrouvé aucune trace d'une telle image.

Face aux accusations, le Washington Post a obtenu le fichier original de la photo. Selon le quotidien, les métadonnées correspondent bien à une prise de vue réalisée dimanche. Le spécialiste en criminalistique numérique Hany Farid n'a relevé aucun indice laissant penser à une falsification: les visages, l'éclairage et les parties visibles du journal paraissent authentiques.

Le site de vérification des faits Snopes est arrivé à la même conclusion. L'outil Gemini de Google n'a détecté aucun filigrane SynthID, qui aurait pu indiquer une image générée avec les outils d'intelligence artificielle de Google. D'autres logiciels d'analyse ont eux aussi conclu à une probabilité nulle ou très faible de manipulation. Les experts précisent toutefois que la faible qualité du cliché ne permet pas d'exclure totalement de légères retouches.

Alors qu'aucune preuve ne vient étayer les accusations de falsification, une tendance inverse est apparue sur les réseaux sociaux: des internautes ont commencé à créer de véritables faux contenus générés par IA représentant Mitch McConnell en pleine forme. L'une des vidéos les plus absurdes le montre notamment en rééducation, courant sur un tapis de course aux côtés de son prétendu «médecin russe».

Cette polémique tombe au plus mauvais moment pour les républicains. Au Sénat, où ils ne disposent que de 53 sièges sur 100, plusieurs votes cruciaux sur le budget fédéral et la défense sont prévus cette semaine. Le parti a en outre perdu une autre figure de premier plan avec le décès, samedi, du sénateur républicain Lindsey Graham.

Pour rappel, Mitch McConnell a longtemps été l'un des républicains les plus influents de Washington. Jusqu'au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche l'an dernier, il a dirigé le groupe républicain au Sénat pendant dix ans. Il a notamment marqué durablement la justice américaine en bloquant, en 2016, la nomination d'un juge à la Cour suprême proposée par le président démocrate Barack Obama, laissant le siège vacant pendant près d'un an.