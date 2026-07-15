Le sénateur républicain américain Lindsey Graham est décédé à l'âge de 71 ans des suites d'une rupture de l'aorte. À la demande du président Donald Trump, le gouverneur de Caroline du Sud a choisi sa sœur, Darline Graham Nordone, pour lui succéder au Sénat jusqu'en janvier 2027. Une femme qui n'a pourtant jamais exercé de mandat politique.

À la demande de Trump Sans avoir été élue, la sœur de Lindsey Graham devient sénatrice

Le sénateur républicain américain Lindsey Graham est décédé samedi soir à l'âge de 71 ans, alors qu'il faisait campagne pour un cinquième mandat. Aux États-Unis, lorsqu'un siège au Sénat devient vacant en cours de mandat, le gouverneur de l'État concerné peut désigner un remplaçant jusqu'à la prochaine échéance électorale.

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a ainsi nommé Darline Graham Nordone, la sœur de Lindsey Graham. Elle prêtera serment mardi et siégera jusqu'à la fin du mandat actuel, le 3 janvier 2027.

Trump a plaidé pour sa nomination

Donald Trump, qui considérait Lindsey Graham comme l'un de ses plus proches alliés au Sénat, avait publiquement appelé à la nomination de sa sœur, qualifiant cette décision de « formidable hommage » à son compagnon de route disparu.

Le sénateur américain Lindsey Graham (à droite), décédé, sera remplacé au Sénat américain par sa sœur. FR159523 AP

Selon les premières conclusions du médecin légiste de Washington, Lindsey Graham est décédé d'une rupture de l'aorte provoquée par une maladie cardiovasculaire. Le certificat de décès définitif n'a toutefois pas encore été établi, des examens complémentaires étant toujours en cours.

Une sœur adoptée pour bénéficier d'une assurance

L'histoire des deux frère et sœur est étroitement liée. Leurs parents sont décédés alors que Darline n'avait que 13 ans. Lindsey, son aîné de neuf ans, poursuivait alors ses études universitaires, mais il a assumé sa garde.

Quelques années plus tard, il l'a officiellement adoptée afin qu'elle puisse bénéficier de la couverture d'assurance liée à son service dans l'armée de l'air américaine.

« Lindsey a toujours été là pour moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'être là pour lui », a déclaré Darline Graham Nordone après sa nomination.

Elle vit à Lexington, en Caroline du Sud, avec son mari et leurs deux filles.

Avant son entrée au Sénat, elle n'avait jamais occupé de mandat politique. Elle siégeait récemment au sein d'une commission chargée de défendre les intérêts des personnes aveugles et malvoyantes de Caroline du Sud et s'était très rarement exprimée publiquement sur des sujets politiques.

En revanche, elle a toujours été présente aux côtés de son frère lors de ses campagnes électorales, depuis sa première candidature à la Chambre des représentants en 1992, jusqu'à sa campagne présidentielle infructueuse de 2015.

Des précédents aux États-Unis

La nomination d'un proche pour remplacer un élu décédé n'est pas inédite aux États-Unis. En 2001, Jean Carnahan avait ainsi repris le siège de son mari au Sénat après la mort de celui-ci dans un accident d'avion.

Autre exemple célèbre: Lisa Murkowski, actuelle sénatrice républicaine de l'Alaska, avait été nommée en 2002 par son père, alors gouverneur de l'État, avant d'être ensuite élue et réélue.

Reste désormais à savoir si Darline Graham Nordone choisira de se présenter aux primaires républicaines d'août afin de tenter de conserver son siège au-delà de janvier 2027.