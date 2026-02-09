Treize personnes ont été tuées lundi au Tatarstan, dans le centre de la Russie. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières survenues sur le territoire russe depuis le début de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine en 2022.

Guerre en Ukraine: dans le Donbass, les hommes de l’unité de drones Signum traquent leurs ennemis russes pic.twitter.com/tvvSsoD2bw

Frappes «massives» Une vague de drones ukrainiens déferle sur la Russie et fait plusieurs morts

Cette attaque «massive», menée à la fois «contre des sites industriels comme civils» selon les autorités locales, a visé la ville industrielle de Nijnekamsk, située à plus d'un millier de kilomètres de la frontière ukrainienne.

Selon des informations disponibles vers 08H00 GMT, «13 personnes ont été tuées, dont un enfant», ont indiqué les autorités du Tatarstan dans un communiqué.

Une quarantaine d'autres ont été blessées, selon la même source. Une journée de deuil lundi au Tatarstan a été déclarée par le dirigeant local Roustam Minnikhanov.

Pour sa part, le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations dans le pays, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «attentat».

«Selon les enquêteurs, les forces armées ukrainiennes ont visé avec des drones un secteur résidentiel, ainsi que des sites industriels à Nijnekamsk», a indiqué le Comité dans un communiqué.

«Capitale pétrochimique»

Ville d'environ 240.000 habitants, Nijnekamsk, souvent surnommée la «capitale pétrochimique» du Tatarstan, abrite notamment des raffineries pétrolières et une importante usine pétrochimique.

Nijnekamsk avait déjà été frappée par des drones ukrainiens le 12 juin, l'état-major ukrainien ayant alors affirmé y avoir visé deux raffineries pétrolières. L'attaque avait fait quatre blessés et provoqué l'annulation des célébrations locales à l'occasion de la Journée de la Russie, un jour férié national.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a abattu au total 456 drones ukrainiens au-dessus d'une quinzaine de ses régions et de la Crimée annexée, selon un communiqué du ministère de la Défense.

Dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, une femme a été tuée à la suite d'une attaque de drone ayant visé une maison dans la localité de Novaïa Tavoljanka, ont indiqué les autorités locales.

En Ukraine, cinq personnes ont été tuées dans la région de Kharkiv (nord-est) dans un «tir d'artillerie massif» russe sur une zone résidentielle d'un village dans le district de Tchougouïv, a indiqué sur Telegram le bureau du procureur général, qui a diffusé des images de maisons détruites. Une personne a aussi été tuée à Kherson (sud) dans une attaque de drone sur un taxi, selon le gouverneur régional Iaroslav Chanko.

Plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, la diplomatie est au point mort et les deux pays font monter en puissance leurs frappes à longue portée.

Ces frappes ciblent quasi quotidiennement des sites énergétiques, logistiques, portuaires ou de transport, faisant un nombre croissant de victimes civiles.