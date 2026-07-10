Un avion de la compagnie Ryanair, qui effectuait la liaison entre Thessalonique et Munich, est retourné à son aéroport de départ peu après le décollage. Selon les passagers, un hublot s'est brisé ; un passager a été blessé et transporté à l'hôpital.

Un avion de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair a dû faire demi-tour après le décollage. (Photo d'illustration)

Grosse frayeur sur la Grèce «Sa tête et ses épaules dépassaient...» – Une vitre se brise en plein vol !

Un avion de Ryanair reliant Thessalonique, en Grèce, à Munich, en Allemagne, est retourné à son aéroport d'origine après un incident survenu peu après le décollage.

«Pendant le vol, on a entendu une détonation, puis une vitre s'est brisée», a déclaré une passagère à l'agence de presse allemande (dpa). Les autres passagers auraient retenu l'homme assis à côté de la vitre endommagée.

«Sa tête et ses épaules dépassaient de la fenêtre brisée», a déclaré un autre témoin oculaire à la radio grecque ERT. D'autres passagers auraient réussi à tirer l'homme à l'intérieur. Dans la cabine, des masques à oxygène sont tombés, comme le montrent des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

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Le pilote aurait alors interrompu le vol et serait à l'aéroport de Thessalonique, a rapporté la passagère. Le vol de retour aurait encore duré environ 20 minutes après l'incident.

Ryanair n'a pas encore pris position

Selon la radio grecque, le passager qui était assis à côté de la vitre endommagée aurait été transporté par les secours dans un hôpital de Thessalonique. D'après ces informations, l'homme serait originaire de Serbie.

Dans un premier temps, ni Ryanair ni les autorités compétentes n'ont fait de déclaration officielle concernant cet incident. Selon ERT, une enquête aurait été ouverte.

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