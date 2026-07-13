Opération de sauvetage impressionnante à Trieste, en Italie: une voiture a plongé dans la mer sur la Piazza Unità d'Italia. Plusieurs recrues de l'Académie militaire de Modène se sont immédiatement jetées à l'eau et ont sauvé le conducteur.

Des scènes spectaculaires se sont déroulées dimanche sur la Piazza Unità d'Italia, à Trieste, dans le nord de l'Italie. Une voiture, avec son conducteur à bord, a plongé dans la mer.

Plusieurs recrues de l'académie militaire de Modène ont été témoins de l'accident et sont intervenues sans hésiter. Elles se sont jetées à l'eau, ont rejoint l'homme et l'ont mis en sécurité. Elles l'ont ensuite remis aux secours, qui avaient été alertés.

La vidéo de l'incident a été largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit le véhicule à la dérive dans l'eau et les secouristes nager vers le conducteur.

Les circonstances de l'accident restent floues

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a lui aussi salué cet acte. Les recrues auraient agi par instinct et risqué leur vie pour venir en aide à une autre personne. Leur courage, leur formation et leur sens du devoir font la fierté de l'ensemble des forces armées italiennes, a déclaré M. Crosetto.

L'Académie militaire de Modène forme des officiers pour l'armée de terre italienne et les carabiniers. Selon le ministère de la Défense, cette opération de sauvetage incarne précisément les valeurs transmises aux futurs officiers: le courage, le sens du devoir, l'altruisme et l'esprit de sacrifice.

On ignore pour l'instant pourquoi la voiture a fini dans l'eau. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.