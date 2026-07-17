Les autorités sanitaires américaines ont attribué l'épidémie d'infection intestinale sévissant actuellement dans le pays à un parasite contenu dans de la laitue vendue par la chaîne de fast food Taco Bell, ont annoncé les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) vendredi.

Le parasite se trouverait dans la laitue de la chaîne de fast food Taco Bell (archives).

Une investigation menée au niveau fédéral par l'Agence américaine chargée de la sécurité alimentaire (FDA) a permis de déterminer que la contamination à l'origine de troubles gastro-intestinaux provenait d'un fournisseur de laitue mexicain, dont les produits étaient utilisés par les restaurants Taco Bell dans cinq Etats américains, selon un communiqué des CDC.

Plus de 1644 personnes à travers cinq Etats différents – Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio et Virginie Occidentale – ont contracté une cyclosporose, une maladie provoquant, entre autres, «des diarrhées explosives», selon la même source.

Le parasite a causé 94 hospitalisations. L'ensemble de ces cas relevés par les CDC sont liés à la laitue contaminée vendue par Taco Bell, précise l'agence sanitaire.

Taco Bell retire l'ingrédient

«L'ingrédient concerné provenant de notre fournisseur est retiré pour une durée indéterminée de notre chaîne d'approvisionnement à l'échelle nationale et sera remplacé dans les 24 heures dans certains Etats», a communiqué Taco Bell.

«Nous considérons que la santé publique relève d'une responsabilité partagée des restaurants, de leurs fournisseurs et des autorités, et nous sommes fiers d'avoir toujours agi rapidement et de manière proactive pour protéger nos clients», a ajouté la chaîne.

Si la cyclosporose n'est pas traitée, elle peut durer plus d'un mois et causer une déshydratation. Elle n'est généralement pas mortelle.

Le Michigan (nord) a été particulièrement touché par le parasite cette année, les autorités de l'Etat ayant rapporté plus de 5000 cas.

La FDA a précisé que les données locales diffèrent souvent des chiffres nationaux, car les Etats incluent généralement à la fois les cas probables et les cas confirmés.