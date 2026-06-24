Une personne se rafraîchit à la fontaine du Trocadéro, près de la Tour Eiffel, pendant une vague de chaleur à Paris, mercredi 24 juin 2026. (Photo AP/Christophe Ena)

Canicule Vague de chaleur en Europe: le point sur la situation

France: nouvelle journée la plus chaude

La France a connu mercredi sa journée la plus chaude jamais enregistrée, avec une moyenne de températures diurnes et nocturnes de 30°C dans 30 stations de référence, effaçant le record qui avait été atteint mardi, a indiqué Météo-France.

Jeudi, les trois quarts de la France seront en alerte maximale en raison de la canicule à partir de la mi-journée, a ajouté le service officiel de météorologie national.

Entre coupure générale de courant et chaleur écrasante, «c'est un peu la catastrophe», déplore Céline Bigot, gérante d'une épicerie à Douarnenez, dans l'ouest de la France, qui a dû vider tous ses frigos, remplis de viandes, fromages, yaourts et glaces. «Un air d'apocalypse, j'aime bien», sourit quant à elle Marion, une factrice de 30 ans, dont la tournée a été raccourcie par la fermeture de nombreux commerces.

Environ 68'000 foyers français sont privés d'électricité mercredi en Bretagne, dans l'ouest du pays, en raison d'un incident lié à la chaleur sur un transformateur, et «les raccordements interviendront, au plus tôt, en fin de journée», selon la préfecture.

Dans le Vaucluse (sud), 5000 clients sont privés d'électricité en raison des effets de la canicule sur les réseaux électriques souterrains.

Royaume-Uni: record de chaleur battu pour un mois de juin avec 35,7°C

Avec 35,7°C enregistrés mercredi à Charlwood, dans le sud de l'Angleterre, le Royaume-Uni a battu son record de chaleur pour un mois de juin, a indiqué l'agence nationale de météorologie. Le précédent record était de 35,6°C, observés le 28 juin 1976 à Southampton (sud) et avant cela le 29 juin 1957 à Londres.

Espagne: lundi et mardi, journées les plus chaudes en juin depuis 1950

Lundi et mardi ont été les journées les plus chaudes enregistrées en Espagne depuis 1950, avec une température moyenne de 28,17°C mardi, après 28,08°C lundi, a annoncé mercredi l'Agence météorologique nationale (Aemet).

«Inévitable», selon le Giec

«Inévitablement, nous allons expérimenter plus de ce que l'on vient de vivre ces derniers jours», a prévenu Jim Skea, le président du Giec, groupe d'experts sur le climat travaillant pour le compte de l'ONU. Le réchauffement dans certaines régions ou les océans va au-delà des prévisions des scientifiques, a-t-il expliqué.

L'Autriche en alerte pour la fin de semaine

En Autriche, l'alerte maximale pour la canicule a été émise pour le weekend et lundi à Vienne et dans l'est du pays, ainsi que dans plusieurs villes du sud, et la population est invitée à rester à l'intérieur aux heures les plus chaudes dans ces zones où la température pourrait dépasser 40°C.

L'OMS appelle à investir dans des «systèmes de santé résilients»

«Les dirigeants doivent donner la priorité aux investissements dans des systèmes de santé résilients face au changement climatique, tout en accélérant l'action climatique et en atténuant les facteurs à l'origine de la crise climatique», a écrit le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur la plateforme X.

Plus de 35°C pour plus de 94 millions d'Européens

Au moins 94 millions d'habitants en Europe devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée, selon les calculs de l'AFP, dont la majorité en France et en Espagne.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 350 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers. Cette analyse à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center rejoint les chiffres de l'ONG autrichienne Klimadashboard.

Deux adolescents morts noyés en Belgique

Deux adolescents de 17 ans sont morts noyés mardi dans un lac artificiel interdit à la baignade dans une ancienne carrière désaffectée de Sprimont, dans l'est de la Belgique.

Le Danemark touché à son tour

Le Danemark va basculer dans sa quasi-totalité vendredi en alerte orange caniculue, deuxième niveau d'alerte, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 35 degrés en fin de semaine, surtout dans le sud et l'est du pays, a annoncé mercredi l'Institut météorologique danois (DMI).