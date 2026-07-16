Depuis le début de l'année, 77 personnes ont perdu la vie en Valais dans des accidents, contre 69 sur l'ensemble de 2025. Et depuis quelques semaines, la chaleur invite à la prudence en montagne. Huit randonneurs sont décédés en quinze jours à peine, dans le canton.

Avec les températures enregistrées en haute altitude, le risque de chutes de pierres est actuellement très élevé.

Ces accidents se sont principalement produits dans le Haut-Valais (Randa, Saas-Grund, Zermatt) et concernent majoritairement des touristes étrangers. Trois personnes ont également perdu la vie en pratiquant du parapente ou du wingsuit, depuis janvier, en Valais, selon des chiffres de Keystone-ATS validés par la Police cantonale valaisanne. L'an dernier, 9 décès avaient été enregistrés en juillet en Valais et 17 en août.

Avec les températures enregistrées en haute altitude, le risque de chutes de pierres est actuellement très élevé. Depuis plusieurs jours, les professionnels de la montagne, guides en tête, appellent à la plus grande prudence et invitent à différer l'ascension du Cervin, au vu de l'instabilité du terrain.

Accidents de la circulation: sept victimes

Toujours en montagne, mais durant l'hiver, sept personnes ont péri dans une avalanche et quatre ont perdu la vie dans un accident mortel de ski entre janvier et début février 2026. Au total, 18 personnes avaient péri dans une avalanche, en Suisse, lors de l'hiver 2025-2026, dont 8 en Valais (44%).

Les accidents de la circulation ont déjà fait sept victimes, en 2026, dont un piéton. C'est pratiquement autant que l'an dernier (8), une année où le nombre de décès n'avait jamais été aussi bas. Sur les dix dernières années (2016-2025), la route a tué 115 personnes, dans le canton.

L'impact du «Constellation»

Trois chutes mortelles et autant d'accidents de travail ont également été enregistrés, depuis le début de l'année, en Valais. Une liste à laquelle s'ajoute une altercation mortelle, fin mai, qui s'est produite dans l'une des gares de Monthey et l'incendie du bar «Le Constellation», à Crans-Montana, avec ses 41 morts et 115 blessés.