Plus de 20'000 personnes ont été évacuées depuis vendredi dans la province canadienne de Colombie-Britannique (ouest) en raison d'un important feu de forêt qui se propage rapidement, ont indiqué samedi les autorités. L'état d'urgence a été déclaré.

L'incendie de Bald Range, qui a pris rapidement de l'ampleur, a déjà ravagé plus de 10'000 hectares.

Incendie Vaste feu de forêt dans l'ouest du Canada : 20'000 évacués

Des vents ont attisé l'incendie de Bald Range près du lac Okanagan au sud de la Colombie-Britannique, qui a pris rapidement de l'ampleur et a déjà ravagé plus de 10'000 hectares, touchant les populations des vallées environnantes.

«Nous savons qu'il y a eu des pertes importantes de maisons et de biens. Nous savons aussi que certaines personnes se sont retrouvées piégées, les conditions ayant changé très rapidement», a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, dans un communiqué samedi. «Des évacuations aériennes sont en cours pour des personnes qui sont restées isolées».

Selon CTV News, plus de 50 personnes ont dû être évacuées par voie aérienne de la localité de Faulder à mesure que les flammes avançaient.

Feu signalé vendredi soir

Kelly Greene, ministre provinciale de la gestion des situations d'urgence et de la préparation aux changements climatiques, a déclaré l'état d'urgence.

Les trois dernières saisons des feux ont été parmi les plus destructrices jamais enregistrées au Canada, vaste pays qui se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète.

Le premier ministre canadien Mark Carney a salué sur le réseau social X les pompiers du pays qui travaillent «inlassablement pour assurer la sécurité des citoyens».

«Le gouvernement fédéral est prêt à aider et à soutenir le gouvernement de la Colombie-Britannique dans ces efforts. Mes pensées vont à toutes les personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile et j'espère qu'elles pourront y retourner saines et sauves rapidement», a déclaré M. Carney.

L'incendie a été signalé pour la première fois tôt vendredi soir. Selon M. Eby, il «reste extrêmement actif et que d'importants défis subsistent».

Abritant plus d'un quart des forêts boréales mondiales, dont près de 40% sont non aménagées – c'est-à-dire laissées à leur état naturel – le Canada n'a pas les moyens humains et matériels d'éteindre l'ensemble de ces feux et concentre ses efforts sur la protection des zones peuplées, notamment par des populations autochtones.